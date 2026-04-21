「いきなり！ステーキ」×「名代富士そば」が“徒歩2秒”コラボ、立川の店舗限定で5月1日から31日まで
「いきなり！ステーキ立川北口店」と「名代富士そば立川店」が、5月1日から31日までの期間、コラボレーションを実施。ブランド毎に異なるコラボメニューを同時販売する。
【画像】じっくり見る！いきなり！ステーキ×富士そばコラボメニュー
「いきなり！ステーキ立川北口店」の限定メニューとして、名代富士そばご用達「紅生姜」をステーキにトッピングできる、そば付きのコラボ限定セットメニューを販売する。富士そばの蕎麦つゆを使用した「富士おろし」をかけて楽しめる。紅生姜の爽やかな酸味に生姜の香り・食感が、ステーキの旨味を引き立て、さっぱりとした味わい。
一方の「名代富士そば立川店」の限定コラボメニューは、醤油ベースの「いきなり！ステーキ オリジナルステーキソース」と「富士そば オリジナル蕎麦つゆ」を掛け合わせた、コラボならではの味わいが特徴。ステーキソースを絡めた豚肉をのせ、さらに追いステーキソースとブラックペッパーで仕上げた、いきなり！ステーキらしいワイルドな食べ応えのある一杯となっている。ミニ豚丼は、いきなり！ステーキ オリジナルのステーキソースを絡めた豚肉がポイント。ガーリックとブラックペッパーをきかせた、満足感の高い一品。
【画像】じっくり見る！いきなり！ステーキ×富士そばコラボメニュー
「いきなり！ステーキ立川北口店」の限定メニューとして、名代富士そばご用達「紅生姜」をステーキにトッピングできる、そば付きのコラボ限定セットメニューを販売する。富士そばの蕎麦つゆを使用した「富士おろし」をかけて楽しめる。紅生姜の爽やかな酸味に生姜の香り・食感が、ステーキの旨味を引き立て、さっぱりとした味わい。