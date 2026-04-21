テリー伊藤、希少“フランス名車”を購入 10年思い続け「念願叶う。私はパリジャン」
演出家のテリー伊藤（76）が21日、自身のインスタグラムを更新。10年ぶりに手に入れたという新たな“愛車”を公開した。
【写真】これはおしゃれ！テリー伊藤、10年思い続けた購入した希少“フランス名車”内外装全部見せ
テリーは「シトロエン2CVチャールトンを10年振りに手に入れた」と報告。「離れていた間もいつかまた乗りたいと思っていたので念願叶う」（原文ママ）と思いを募らせていたことを明かした。
そして「私はパリジャン、郊外にドライブ気分 後部座席にはアンティーク人形が同乗！ボンジュール」とフランス人の気分で喜んだ。
この投稿に「素敵ですね〜」「昔のパリのタクシーみたいに、助手席に愛犬でお願い致します」「かっこいい」など称賛の声が上がっている。
『シトロエン2CVチャールストン』は、1948年に発表されたシトロエンの名車『2CV』の限定モデル。1920年代〜30年代にはやった、2トーンカラーが特徴的なモデルとなっている。
【写真】これはおしゃれ！テリー伊藤、10年思い続けた購入した希少“フランス名車”内外装全部見せ
テリーは「シトロエン2CVチャールトンを10年振りに手に入れた」と報告。「離れていた間もいつかまた乗りたいと思っていたので念願叶う」（原文ママ）と思いを募らせていたことを明かした。
そして「私はパリジャン、郊外にドライブ気分 後部座席にはアンティーク人形が同乗！ボンジュール」とフランス人の気分で喜んだ。
この投稿に「素敵ですね〜」「昔のパリのタクシーみたいに、助手席に愛犬でお願い致します」「かっこいい」など称賛の声が上がっている。
『シトロエン2CVチャールストン』は、1948年に発表されたシトロエンの名車『2CV』の限定モデル。1920年代〜30年代にはやった、2トーンカラーが特徴的なモデルとなっている。