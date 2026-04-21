¡Ú ²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó ¡Û¡¡6·î6Æü¤Ë¾´ý²ñ´Û¤Ç¡¡¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×³«ºÅ¤òÈ¯É½¡¡¡ÖÌ¾ÍÀ½½ÃÊ¡×¤ÎÄÉÂ£¤â·èÄê
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ï4·î21Æü¡¢º£Ç¯1·î22Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¶åÃÊ¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó ¡Û¡¡6·î6Æü¤Ë¾´ý²ñ´Û¤Ç¡¡¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×³«ºÅ¤òÈ¯É½¡¡¡ÖÌ¾ÍÀ½½ÃÊ¡×¤ÎÄÉÂ£¤â·èÄê
¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ï2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¸á¸å3»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡¢¾´ý²ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«1-18-5¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¤Ï¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¸¥²Ö¤Î¤ß¤Î·Á¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹áÅµ¡¦¶¡²Ö¡¦¶¡Êª¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¼Âà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»²Îó¤ÎºÝ¤ÏÊ¿Éþ¤Ç¤ÎÍè¾ì¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñÅöÆü¤Î2026Ç¯6·î6ÆüÉÕ¤Ç¡¢²ÃÆ£¶åÃÊ¤Ë¡ÖÌ¾ÍÀ½½ÃÊ¡×¤¬ÄÉÂ£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÏÄÉÂ£¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÃÆ£¶åÃÊ¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¾´ý³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤ËÂî±Û¤·¤¿¸ùÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¡¢¾ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹ââ»ý¤ò¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¡¢²ÃÆ£¶åÃÊ¤´ËÜ¿Í¤¬½½ÃÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤½¤Î»Ö¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÎã¤È¤·¤Æ¡ØÌ¾ÍÀ½½ÃÊ¡Ù¤Î¾Î¹æ¤òÂ£¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û