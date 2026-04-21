4度の離婚を経験した美奈子、何度も結婚を繰り返すワケ「いつか…」
ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#11が、12日に配信された。
『秘密のママ園2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○4度の離婚を経験した美奈子が語る結婚観
トークコーナー「ちょっと言わせて! ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、紺野あさ美、MALIA.、美奈子、まぁみという、“ワンオペママ”が集結した。
企画冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸みなみから「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか?」と質問され、美奈子は「結婚への憧れが強いのかもしれない」「いつか幸せになってやる、みたいなのは今でも思っています」と回答。
また、峯岸が「それはお父さんとお母さん、パートナーでの幸せに憧れがある?」と尋ねると、「今も充分幸せなんですけど、(パートナーとの)そういう幸せも見てみたいなっていうのはまだあります」と、結婚への強い思いがあると語った。
一方で、ワンオペ育児については「正直、旦那がいるワンオペのほうがしんどい」とし、「期待をするワンオペのほうがつらい」と悟りの境地を披露。夫に期待して“結果ワンオペ”になることのほうが、ダメージが大きいと語った美奈子に、スタジオのママたちも「わかるー!」と共感した。
○それぞれの過酷なお風呂事情
さらに、プロ野球選手の妻である紺野は、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露し、「オフシーズンに夫が一緒にやってくれるとグッと楽になって、またキャンプとかでいなくなると“風呂鬱(ふろうつ)”になる」とリアルな悩みを告白。
これには峯岸も自身の子どもが生まれた当初は「夫に、お風呂だけはやってくれたら嬉しいと思っていた」としつつ、「お風呂の時間までに(夫が)帰ってくるか来ないかで神経がすごい削れちゃって……」と激しく共感し、それぞれの過酷なお風呂事情で盛り上がった。
【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。
『秘密のママ園2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○4度の離婚を経験した美奈子が語る結婚観
トークコーナー「ちょっと言わせて! ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、紺野あさ美、MALIA.、美奈子、まぁみという、“ワンオペママ”が集結した。
企画冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸みなみから「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか?」と質問され、美奈子は「結婚への憧れが強いのかもしれない」「いつか幸せになってやる、みたいなのは今でも思っています」と回答。
一方で、ワンオペ育児については「正直、旦那がいるワンオペのほうがしんどい」とし、「期待をするワンオペのほうがつらい」と悟りの境地を披露。夫に期待して“結果ワンオペ”になることのほうが、ダメージが大きいと語った美奈子に、スタジオのママたちも「わかるー!」と共感した。
○それぞれの過酷なお風呂事情
さらに、プロ野球選手の妻である紺野は、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露し、「オフシーズンに夫が一緒にやってくれるとグッと楽になって、またキャンプとかでいなくなると“風呂鬱(ふろうつ)”になる」とリアルな悩みを告白。
これには峯岸も自身の子どもが生まれた当初は「夫に、お風呂だけはやってくれたら嬉しいと思っていた」としつつ、「お風呂の時間までに(夫が)帰ってくるか来ないかで神経がすごい削れちゃって……」と激しく共感し、それぞれの過酷なお風呂事情で盛り上がった。
【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。