ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 故障車のため上… 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 故障車のため上下線で通行止め（21日午後0時15分時点） 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 故障車のため上下線で通行止め（21日午後0時15分時点） 2026年4月21日 12時18分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海北陸道は、故障車のため 飛騨清見IC～白川郷ICの上下線で、通行止めとなっています（21日午後0時15分時点）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 6年かけて“独学”で建設 愛知の山奥に潜む“携帯圏外”でも客が絶えない飲食店 スゴ腕82歳の店主 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 配線, 明治大学, 住宅, 神事, 介護, 老人ホーム, デイサービス, グループウェア, 訪問介護