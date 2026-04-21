スザンヌ「気取らず飾らず」友人家族との“お家ごはん”公開 キーマカレー・参鶏湯などズラリ並ぶ食卓に「華やかで素敵」「子どもも大人も嬉しいメニュー」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】タレントのスザンヌが4月20日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】39歳美女タレント「パーティーレベルの食卓」キーマカレー・豚汁など手料理ズラリ
スザンヌは「アサリの酒蒸しは息子がお友達家族に連れてってもらった（ありがたい）潮干狩りのアサリでお出しまで美味しくいただいたよ」とつづり、美しく盛り付けられたアサリの酒蒸しを公開。また、友人家族との「お家ごはん」について「普段の家ご飯のまま気取らず飾らず キーマカレーと参鶏湯が一緒に並ぶよ 豚汁もあるよ笑」と明かし、キーマカレーや参鶏湯、肉料理などがズラリと並んだ食卓も披露した。
さらに、パンとご飯の朝食をそれぞれ公開。ウインナードッグにブロッコリーやトマトなどの野菜が添えられたワンプレート朝食と、白米に味噌汁、納豆、目玉焼きやウインナーなどのおかずが並ぶ朝の食卓を披露し「ずーっと食欲の季節、続く、、、」とコメントしている。
この投稿に「全部美味しそう」「華やかで素敵」「子どもも大人も嬉しいメニュー」「お腹すいてきた」「潮干狩りも楽しそう」「パーティーレベルの食卓」「野菜たっぷりで体に良さそうですね」「レシピ知りたい」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美女タレント「パーティーレベルの食卓」キーマカレー・豚汁など手料理ズラリ
◆スザンヌ、旬の食材で手作り料理
スザンヌは「アサリの酒蒸しは息子がお友達家族に連れてってもらった（ありがたい）潮干狩りのアサリでお出しまで美味しくいただいたよ」とつづり、美しく盛り付けられたアサリの酒蒸しを公開。また、友人家族との「お家ごはん」について「普段の家ご飯のまま気取らず飾らず キーマカレーと参鶏湯が一緒に並ぶよ 豚汁もあるよ笑」と明かし、キーマカレーや参鶏湯、肉料理などがズラリと並んだ食卓も披露した。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿に「全部美味しそう」「華やかで素敵」「子どもも大人も嬉しいメニュー」「お腹すいてきた」「潮干狩りも楽しそう」「パーティーレベルの食卓」「野菜たっぷりで体に良さそうですね」「レシピ知りたい」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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