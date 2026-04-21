【クレスト CR-C90U3】 9月 発売予定 価格：7,920円

コトブキヤは、プラモデル「クレスト CR-C90U3」を9月に発売する。価格は7,920円。

本商品は「ARMORED CORE LAST RAVEN」にてオープニングムービーで登場した「クレスト CR-C90U3」を1/72スケールプラモデル化したもの。同社の「V.I.（ヴァリアブル.インフィニティ.）シリーズ」復刻生産プロジェクト第1弾として立体化。

武骨なデザインや本機体を象徴するハンドレールガン「YWH16HR-PYTHON」なども存在感ある造形となっている。同シリーズ内の共通規格による互換性はそのままに、一部パーツ分割・ランナー配置が刷新され、当時発売されたモデルからパーツの強度を高めるなど、より高い品質での商品化となっている。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「特製パッケージアートアクリルブロック」が付いてくる。

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