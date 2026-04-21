スポーツ報知評論家の金村義明氏が２０日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、快進撃を続けるヤクルトについて「春の珍事と思っていたけど、勢いがすごいから初夏ぐらいまで持ちそうやな」と太鼓判を押した。

ここまでチームは１４勝５敗の貯金９で首位を快走。５番にスラッガーではなく、俊足巧打の岩田を置き、８番に投手を入れるオーダーが奏功しており「１、２、３、４で（その後に）もう一回、１〜４とやるような打順を組んでいる。だから開幕からほとんど送りバントしていない。盗塁はめちゃくちゃやるしね」と、リーグ２位の１４盗塁、同最少の２犠打の躍動感ある攻撃を称賛した。

シーズン前には池山隆寛新監督を激励。村上宗隆が米ホワイトソックスに移籍するなど、戦力不足を嘆いていたというが「『５キロ痩せましたわ』と言うてたよ。身を削りながらね。でも、ずっと２軍監督をやっていて。今の２軍の子（若手）を分かっている。『失敗を恐れずにいけ！』という雰囲気がベンチから漂っているし、勢いがめちゃくちゃある。本来明るい性格。それを前面に出してわっせわっせ（ワッショイ、ワッショイ）と。『俺が俺が』というよりも、コーチには任せるから、あのへんがいいよね」と評価していた。