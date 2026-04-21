９人組グループ・Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が２１日、都内で行われたレグザ２０２６年春夏新商品発表会にビデオメッセージを寄せた。

目黒は、この日から同社の公式サイトやＹｏｕ Ｔｕｂｅで配信されている新ＣＭに出演している。現在、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２（真田広之主演、プロデュース）の撮影参加のため、先月からカナダに滞在中。会見には出席できなかったが、同社の２０周年を記念してメッセージを寄せ「レグザは２０２６年に２０周年を迎えました。映像体験を最新の技術で進化させ続けてきたレグザブランドに携われることを、本当にとてもうれしく思います」と話し、「想像を超えたその先のリアルへ、これからもレグザが切り拓く新しい映像体験を、皆さんとぜひ一緒に楽しんでいきたい」と力を込めた。

目黒のメッセージを受け、同社の笹川知之取締役副社長は「目黒様の力強いメッセージとともに周知していきたい」と語った。

同社は高色純度で発光する直接発光型「ＲＧＢ Ｍｉｎｉ ＬＥＤ」を搭載した１００Ｖ型から６５Ｖ型までの５種類を展開。同社史上初となるイヤホン「ＲＢ―Ａ１Ｓ」を５月２２日から発売する。