【明治安田J1百年構想リーグ】水戸ホーリーホック 2−0 柏レイソル（4月19日／ケーズデンキスタジアム水戸）

【映像】バランス崩して接触→足首踏みつけの瞬間（VAR画面も）

柏レイソルのMF久保藤次郎が、痛恨のレッドカードで退場処分を受けた。この判定にファンからはさまざまな声が寄せられている。

柏は4月19日、明治安田J1百年構想リーグの第11節で水戸ホーリーホックと対戦。ゴールレスで迎えた30分、アクシデントが発生する。

右サイドでボールを受けた久保は、反転して中央に侵入すると、後ろからMF大崎航詩のプレッシャーを受ける。スライディングタックルを受けてバランスを崩したところへ、MF仙波大志がブロックに入り、接触する形となった。

いったんプレーは続いたが、倒れ込んだ仙波は起き上がることができず。プレーが途切れたところで主審は試合を止めた。ドクターが入り、仙波の状態が確認された。

リプレイで確認すると、久保の伸ばした左足が仙波の右足首付近を踏んでいた。このシーンはVARが介入して退場の可能性について確認が行われ、主審もOFRで状況を再確認。最終的に主審がレッドカードを提示すると、久保は受け入れた表情でピッチを後にする。

ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちからは、「久保へのレッドカードは厳しいと思うけどな」「アレでレッド出されたのか」「ちょっと厳しい気もするけどウチの選手にやられたらブチ切れるからしゃーなしだなー」「バランス崩した結果だと思うんだが」など判定を不服とする声が上がった。



一方で「最初の角度では久保藤次郎のレッドは厳しいと思ったが、別画角で見ると足裏で突っ込んでるな...」「妥当っちゃ妥当」「ちょっと厳しい気もするけどウチの選手にやられたらブチ切れるからしゃーなしだなー」「本人も抗議してなかったしな」「踏んでるのは事実だしな」「事故的なシーンだけど、これはレッドだわ」など、主審の判定を妥当だとするコメントも見られた。

数的不利になった柏は、その後2失点を喫して0ー2で敗戦。これで2連敗となっている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）