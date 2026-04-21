ドイツ車にはない魅力

英国在住のクリス・スミスさんが初めてロータスを購入したのは1996年、彼が23歳の時だった。選んだのはエリーゼS。

【画像】2＋2のミドシップスポーツカー！ 実用的なグランドツアラー【ロータス・エヴォーラを詳しく見る】 全44枚

「当時、わたしの唯一のクルマでした。周りの人には、どうかしていると言われましたよ。でも、どのドライブも最高に楽しくて、7年間乗り続けました」とクリスさんは振り返る。



クリス・スミスさんのエヴォーラSスポーツレーサー AUTOCAR

クリスさんは以前BMW 3シリーズを所有しており、その後ロータスに代わって手に入れたのもまたドイツ車だった。

「ポルシェ・ケイマンを買ったんです。素晴らしいクルマでしたが、大きくて、快適すぎました。ロータスの魔法のような魅力が欠けていたんです」

そこで再びロータスに戻り、今度は2010年式のエリーゼS3を購入した。

「1.6Lのトヨタ製エンジンを搭載していました。本当に全開で回して、4000rpm以上を維持しなければいけませんでした。最高に楽しかったです」

数年後にエリーゼS3を手放し、エスプリ・ターボへ乗り換えた。そして今から5年前、彼は現在の2014年式『エヴォーラSスポーツレーサー』を購入した。

エヴォーラの価値は高止まり？

「ポール・マティ・スポーツカーズという業者で手に入れました。ポールさん（設立者）のクルマをじっくり見せてもらいましたよ。話をするには最高の相手でした。彼はもう引退しているので、そんなロータスのレジェンドから買うことができたのは本当に幸運だったと思います」

ポール・マティ氏は、英国で有名なロータス専門業者だ。



クリス・スミスさんのエヴォーラSスポーツレーサー AUTOCAR

クリスさんがエヴォーラを購入した時点での走行距離は2万1000kmで、それ以来、わずか7200kmしか走らせていない。

「ジネッタG15など、他にもクルマがあるんです。実は、わたしがまだ学生の頃、父と2人でジネッタを組み立てたんですが、それがきっかけでクルマに興味を持ち、今日まで続いています」

新車時のエヴォーラの価格は約6万5000ポンド（約1400万円）だったが、6年後の購入時、クリスさんは3万5000ポンド（約750万円）を支払った。彼は現在の価値を約4万ポンド（約860万円）と見積もっている。

「エヴォーラの価格は徐々に上昇しています」

車名の「S」はスーパーチャージャーを意味する。トヨタ製3.5L V6エンジンの最高出力はベースモデルで280psであるのに対し、Sモデルでは350psに達する。「スポーツレーサー」は2013年から販売された限定仕様で、スポーツ・パックやテック・パックなど、オプションカタログにあるほぼすべての装備が盛り込まれている。コストパフォーマンスに優れ、当時はラインナップの中でも特に魅力的な仕様とされていた。

快適性と実用性の両立

しかし、クリスさんはロータス車に詳しかったものの、このエヴォーラを購入するまで他の仕様を運転したことはなかった。

「すぐに馴染みを感じました。ロータスならではの特質がすべて備わっているんです。正確なステアリング、素晴らしい乗り心地、そして路面と一体になった感覚。エリーゼを大きく、より速くしたようなクルマですが、快適性は高く、もちろん実用性も備えています」



クリス・スミスさんのエヴォーラSスポーツレーサー AUTOCAR

「トランクも十分な大きさですし、2＋2なので、後部座席に2人乗せられるスペースがあります。大人を乗せたこともありますが、横向きに座ってもらわなければいけませんでしたね！ それに、サーキット走行会に持って行って思いっきり楽しむこともできます。わたしはそこまでしませんが……」

リアサスペンションの上部アームの交換が必要だったこと（これはよくある問題で、クリスさんは1時間もかからずに自分で交換した）を除けば、エヴォーラは問題なく走っている。だが、5年経った今、クリスさんは乗り換えを考えていないのだろうか？

「4万ポンドでエヴォーラと同じ性能を発揮できるクルマは、市場にほとんどありませんよ。売ろうと考えるたびに、乗ってみると結局手放すのをやめてしまいます。ロータスには何か特別なものがあります。心をつかんで離さないんです」