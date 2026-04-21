田中律子、リノベーションした沖縄“海の家”のビフォー・アフターを公開「最高の眺め、最高のお部屋」「貴重なお写真」「リラックスムード 素晴らしい」
タレント・俳優の田中律子（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。「9年前、沖縄の家をリノベーション この写真がFBで9年前の今日って出て来た」とつづり、“海の家”とも呼ぶ沖縄の自宅のビフォー・アフターを披露した。
【写真】「最高の眺め、最高のお部屋」リノベーションした沖縄“海の家”のビフォー・アフター公開の田中律子
現在、東京の自宅、沖縄の「海の家」、緑豊かな「山の家」の3拠点生活を送っている田中。海の家は、その名の通りオーシャンビューの絶景が広がる開放的な空間が特徴となっている。
田中は「リノベーションしてホント良かった 自分の好きな物、好きな世界観、テイストをデザイナーの岩切さんと、@kenichiroiwakiri たくさんディスカッションして、予算オーバーなとこはコストの低い材料に変えたり、やれるだけやってもらって、私の沖縄の家が出来上がっていった」と話し、改修前・後の室内の様子を披露。
田中は「居心地のいい、自分の好きな物に囲まれた生活は本当に最高」とうれしそうにつづり、家については「少しずつ、また手を入れて、まだ成長してる」とも明かしていた。
コメント欄には「リノベーション、ビフォーアフター貴重なお写真ですね」「素敵なリノベーションですね！お家がほほ笑んでいるようです」「最高の眺め、最高のお部屋。これ全てりっちゃんが頑張った証ですよね〜」「リラックスムード 素晴らしいですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「最高の眺め、最高のお部屋」リノベーションした沖縄“海の家”のビフォー・アフター公開の田中律子
現在、東京の自宅、沖縄の「海の家」、緑豊かな「山の家」の3拠点生活を送っている田中。海の家は、その名の通りオーシャンビューの絶景が広がる開放的な空間が特徴となっている。
田中は「居心地のいい、自分の好きな物に囲まれた生活は本当に最高」とうれしそうにつづり、家については「少しずつ、また手を入れて、まだ成長してる」とも明かしていた。
コメント欄には「リノベーション、ビフォーアフター貴重なお写真ですね」「素敵なリノベーションですね！お家がほほ笑んでいるようです」「最高の眺め、最高のお部屋。これ全てりっちゃんが頑張った証ですよね〜」「リラックスムード 素晴らしいですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。