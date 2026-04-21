シンガー・ソングライターのAyumu Imazuこと今津渉（25）が21日、インスタグラムでアーティストのaya（明矢）と「結婚しておりました」と報告した。

今津は「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです。また、自分のキャリアが新しいチャプターへと進むこのタイミングで、アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、今回このご報告をさせていただきました」と説明。「これからも感謝の気持ちを忘れず、良い音楽を届けられるよう励んでまいります」とした。ayaもインスタグラムで「『so grateful for the love that’s carried us here』（ここまで運んできてくれた愛に感謝）今後ともよろしくお願いします」とつづり、ツーショットを公開した。

今津は「Obsessed」で、24年の「第66回輝く！日本レコード大賞」企画賞を受賞。2月26日にはインスタグラムで、BMSGとのタッグを発表し「次なるフェーズ」とつづっていた。