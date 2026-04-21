「ヨガハム」



【動画】ヨガのポーズをするハムスター

投稿に「ヨガハム」とだけ添えられた、その一言が全てを物語っています。木製の巣箱の上に立って片手をすっと前へ伸ばすその姿は、まるでヨガのポーズをとるインストラクターのようです。ハムスターらしからぬ堂々としたフォームに、動画を見たユーザーたちから絶賛の声が次々と寄せられました。



「めちゃくちゃヨガってる！」

「ストレッチすごく上手だね。私は朝たまにやるくらい（笑）」

「伸びが素晴らしい」

「短いおててとあんよ伸ばしてるの可愛すぎる、、そして私より上手い」



ヨガをたしなむユーザーからも「私より上手い」と脱帽の声が上がるほど、その完成度の高さは本物でした。寝起きのひと伸びがここまでの反響を呼んだナゲットくんの「ヨガハム」は、見る人の心を思わずほぐしてくれる、そんな癒しの一場面でした。



このヨガのポーズはどんな場面で生まれたのでしょうか。また、ナゲットくんとはどんなハムスターなのでしょうか。飼い主の「Chira/Taki (ちらたき)」（@Chia_Taki）さんに詳しくお話を伺いました。



ーー今回の「ヨガハム」ですが、何をしている時に撮影されたのでしょうか？



「寝起きの毛繕い後に、あくびとして伸びをしてるのを撮影しました」



ーーナゲットくんのこの動きは、いつものこと？



「寝起きで巣箱から出てくる時や、寝起きの毛繕い後によくします」



ーーほかのハムスター、イカちゃんやしらたきちゃんも、同じような仕草を？



「みんなも寝起き後に大体やります！」



ーーこれがヨガのポーズだと気づいたのは？



「たまたま寝起きで巣箱から出てきた時、大きなあくびの後に伸びをしてて、ヨガっぽくて可愛いな〜と思ったのがきっかけです」



ーーナゲットくんの性格は？



「普段のナゲットくんはとてもおっとりしてます！」



ーーイカちゃん、しらたきちゃんは？



「イカちゃんは少しびびりさんでマイペースな性格、しらたきちゃんは猫みたいな我が道をゆくタイプの性格です」



ーー3匹のハムスターたちと過ごす生活はいかがでしょうか？



「仕事から帰った時にケージの前に行くと近寄ってきてくれて、お出迎えしてくれてるんじゃないかな〜と勝手に嬉しい気持ちになっております。あとはみんなそれぞれ回し車で走ったり、扉の前で部屋んぽのアピールしてたり、そこにいるだけで本当に可愛くて癒されます」



おっとりなナゲットくん、マイペースなびびりさんのイカちゃん、我が道を行くしらたきちゃん。それぞれ違う性格が、ちらたきさんの日々に彩りを添えています。ハムスターたちと過ごす時間は、ちらたきさんにとってかけがえのない癒しになっているようです。



ちらたきさんは、アカウントの誕生秘話も話してくれました。「このアカウントは『Chira/Taki』という名前で、ハンドメイド作品を販売するために作りました。その後、ちらたきハムズの写真や動画を載せるようになって、ありがたいことにハムズのグッズが欲しいというお声がちらほら見られるようになりました。ハムズグッズを作ったりしてるうち、ほぼハムスターアカウントになっていました」



そして、グッズ制作にも取り組んでいるとのことで、「Xのプロフィール欄などにBOOTHやsuzuriのショップのリンクが載っているので、ぜひ見てみてください（笑）。直近ですと、5月9日開催の『ローデンツ東京』という齧歯類のイベントでグッズを販売しておりますので、よかったら足を運んでみてください」と教えてくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）