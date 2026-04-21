＜義母と義妹が大大大嫌いッ！＞アポなし義妹を拒否「泊めてあげなよ！」旦那にイラッ【第2話まんが】
私はアヤナ（30代後半）。旦那のユウジ（30代後半）と小4の娘、小1の息子と暮らしています。私と旦那はとても仲がよく、まわりにも「まだカップルみたいだ」と言われることもあるくらい、私は旦那のことが大好きです。だから、結婚当初は旦那が義実家に帰るとなれば、離れたくなくて私も一緒に行っていました。義母に意地悪をされても、旦那と一緒にいたかったから。今でも旦那のことは好きですが、もう義実家には一緒に行かなくなりました。
私はしばらく義実家に帰省していません。最初は我慢して旦那について行っていましたが、あるときから義母の顔も見たくなくなったからです。子どもたちも義実家に行きたがらなくなると、旦那は「俺もいいや」と言い出します。しかし旦那に、義母へ「帰省しない」と連絡してほしいと言えば「いろいろ言われると面倒だから無視でいい」と言うのです。無視できないからツライのに。いろいろ面倒なことを言われるのが嫌なのは、私だって同じです。
私が義母や義妹を嫌いなことを、旦那はわかっていると思います。でも、私が我慢すれば丸く収まると思っている部分があります。こんなに悩んでいる私を守ってくれない旦那が悪いのは、わかっています。最近、ふとした瞬間に思ってしまうのです。「あんな性格の悪い人たちと血がつながっている」と考えると、大好きな子どもにまでイライラしてしまう。さらに、そんな義家族がいる旦那にもイライラしてしまいます。
私は義母が大大大嫌いです。義母からのLINEを見ただけで、1日中気が滅入ったりイライラしたりします。
「こんな嫌なやつらの血を引くなんて」と、大好きな旦那を恨んでしまうこともあります。
私の大切な子どもたちを憐れんでしまうことさえあります。
だから帰省していなかったのに、義母が「そちらに行く」と言い出しました。
あれだけ嫌がらせをしておいて、私たちに歓迎されると思うのが謎です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
私はしばらく義実家に帰省していません。最初は我慢して旦那について行っていましたが、あるときから義母の顔も見たくなくなったからです。子どもたちも義実家に行きたがらなくなると、旦那は「俺もいいや」と言い出します。しかし旦那に、義母へ「帰省しない」と連絡してほしいと言えば「いろいろ言われると面倒だから無視でいい」と言うのです。無視できないからツライのに。いろいろ面倒なことを言われるのが嫌なのは、私だって同じです。
私が義母や義妹を嫌いなことを、旦那はわかっていると思います。でも、私が我慢すれば丸く収まると思っている部分があります。こんなに悩んでいる私を守ってくれない旦那が悪いのは、わかっています。最近、ふとした瞬間に思ってしまうのです。「あんな性格の悪い人たちと血がつながっている」と考えると、大好きな子どもにまでイライラしてしまう。さらに、そんな義家族がいる旦那にもイライラしてしまいます。
私は義母が大大大嫌いです。義母からのLINEを見ただけで、1日中気が滅入ったりイライラしたりします。
「こんな嫌なやつらの血を引くなんて」と、大好きな旦那を恨んでしまうこともあります。
私の大切な子どもたちを憐れんでしまうことさえあります。
だから帰省していなかったのに、義母が「そちらに行く」と言い出しました。
あれだけ嫌がらせをしておいて、私たちに歓迎されると思うのが謎です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび