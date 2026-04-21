【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】浮気されて離婚。子ども2人と実家へ…！＜第2話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第2話 両親の愛、ありがたい
【編集部コメント】
こうしてクルミさんはご両親に甘えさせてもらうことに。家事と子どもたちのフォローはお母さんに任せ、生活費もご両親がすべて負担してくれることになりました。それにしてもなんて娘想いなご両親なのでしょう。いくつになっても子どもを思う親の愛情、本当にありがたいですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第2話 両親の愛、ありがたい
【編集部コメント】
こうしてクルミさんはご両親に甘えさせてもらうことに。家事と子どもたちのフォローはお母さんに任せ、生活費もご両親がすべて負担してくれることになりました。それにしてもなんて娘想いなご両親なのでしょう。いくつになっても子どもを思う親の愛情、本当にありがたいですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび