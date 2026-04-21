宮里優作&前澤友作の「Wユウサク」がご自慢の高級腕時計を披露 2つの時刻が違っている摩訶不思議？
宮里優作が自身のインスタグラムを更新。「Wユウサク」と記すと、今週参戦する国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」を主催する前澤友作氏との2ショットを投稿した。
【写真】超高級腕時計がお似合いの「Wユウサク」（全2枚）
公開した写真では2人揃って腕時計をカメラに披露。どちらも宮里がスポンサー契約を結ぶスイスの高級腕時計ブランド、リシャール・ミルのもの。宮里はRM35-03、前澤氏はRM16-02を着用。どちらも市場価格数千万円という超高級モデルだ。2枚目の写真では2人の腕時計だけがアップで撮られていたが、何故か表示されている時刻は異なっていた。今シーズンの宮里は本大会で2戦目の参戦となるが、昨年は「中日クラウンズ」で首位と1打差の2位タイ、「ダンロップフェニックス」では8位タイに入るなど、ベテランの健在ぶりを示している。本大会でも大活躍することをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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