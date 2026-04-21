青木瀬令奈が「前澤杯 MAEZAWA CUP」のプロアマ大会に参加 同組となった岩田寛の飛距離に「羨ましい。ずるい。笑」と思わず本音をポロリ
今週は国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」に参戦する青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。本番を前にゲスト枠としてプロアマ大会に参加したことを投稿した。
【動画】思わず「ずるい。笑」と漏らした岩田寛のドライバーショット
同組となったのはツアー7勝を挙げているベテランの岩田寛。「飛ぶし曲がらないし、うますぎました」「男子プロってほんと凄い」と称賛すると、「あんなに飛ぶの羨ましい。ずるい。笑」と、思わず本音を漏らしていた。ラウンド中には質問に答えてくれるなど、優しい人柄に接することもでき「楽しくてあっという間の1日でした」と振り返った。そしてプレーでは「個人的にはチップインイーグルとれて嬉しかった〜 もちろんティーショット、セカンドは寛さんのボールですけどね！」と会心のアプローチを決めたことを喜んでいた。ちなみにプロアマ大会では、同組の全員がショットを打ち、もっともよいボールを選んで、そこからまた全員が打つことを繰り返すスクランブル方式が採用されることが一般的だ。大会は練習ラウンドを経て23日に開幕する。「しっかり組み立てて 自分なりに良いゴルフができるように 頑張ります」と、男子ツアー挑戦に向けて意欲を高めていた。なおキャディは成田美寿々が務めてくれる。親友とのタッグで波乱を巻き起こすことはできるのか、ファンは大いに期待を高めている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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