政府は21日、防衛装備品の輸出を救難・輸送などの非戦闘目的に限定するルール、いわゆる「5類型」の撤廃を正式決定しました。中継です。

「5類型」の撤廃は殺傷能力のある武器の輸出を可能にするもので、武器輸出ルールの大転換を意味します。

木原官房長官

「我が国を取り巻く安全保障環境の変化が加速度的に生じる中、日本の安全を確保し、地域と国際社会の平和と安定に一層寄与するものです」

これまで防衛装備品の輸出は救難・輸送など非戦闘目的の5つの類型に限定していましたが、これを撤廃することで殺傷能力のある武器の輸出が可能となりました。武器の輸出先については、日本と協定を結んでいる国に限定し、輸出の可否は総理大臣や閣僚などが出席する国家安全保障会議で審査をします。

政府は、同盟国・同志国との防衛協力の拡大や日本の防衛産業の強化をはかりたい考えですが、輸出の判断については国会に「事後的に通知」するとしているため、野党からは懸念の声が上がっています。

中道改革連合・階幹事長

「国会が関与なく、政府の裁量で際限なく防衛装備の輸出が行われていくということは平和国家の根幹を損ないかねないと思っております」

政府は「厳格かつ慎重に移転の可否を判断していく」としていますが、実際の運用にあたっては丁寧な説明と検証が求められます。