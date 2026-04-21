米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、２か月を切った。

３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。

［サッカーの惑星］開催国編＜１＞米国

２月２１日、米ロサンゼルスのスタジアムは熱狂に包まれていた。今季のメジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）の開幕節で、アルゼンチン代表のメッシ率いるマイアミと、イングランド・プレミアリーグで得点王に輝いたこともある韓国代表・孫興民（ソンフンミン）擁するロサンゼルスＦＣが激突。スーパースター２人の競演に、リーグ史上２位となる７万５６７３人の観衆が酔いしれた。

以前、米国には「北米サッカーリーグ（ＮＡＳＬ）」というプロリーグがあった。１９６０年代後半に始まり、ペレ（ブラジル）やクライフ（オランダ）といった世界的名選手がプレーしたが、２０年足らずで消滅。「スポーツ大国」は、「サッカー不毛の地」と呼ばれてきた。

潮目が変わるきっかけとなったのが、１９９４年のＷ杯開催だ。地元の熱狂的な応援を受けた米国代表は、決勝トーナメントに進出。独立記念日の７月４日に行われた１回戦で、４度目の頂点に立つことになるブラジルに０―１で敗れたものの、約１１００万人の米国民がこの試合を視聴。大会は大きな盛り上がりを見せた。

１試合平均２万２０００人が来場

Ｗ杯開催にあたり、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）からプロリーグの創設を求められ、始まったのがＭＬＳ。９６年に１０チームで開幕し、現在は３０チームが争う。専用スタジアムの建築・改修も次々と進んだ。近年、人気は右肩上がりで、２０２５年のレギュラーシーズンの観客数は１試合平均約２万２０００人。「Ｚ世代はＭＬＳのない生活を知らない」と、ＭＬＳエグゼクティブ・バイス・プレジデントのダン・コートマンシュは胸を張る。

かつてはベッカム（イングランド）やカカ（ブラジル）、今はメッシら豊富な資金力を誇るクラブが獲得したスター選手の存在が、人気を支えている。さらに、ＭＬＳが根付いた背景には、米国内の人口構成の劇的な変化がある。サッカーを好むヒスパニック系の増加だ。米国勢調査局によると、１９９６年は約２８４０万人だったが、２０２３年には６５００万人を超えたといい、リーグの発展に影響しているとみられる。

また、ＭＬＳによると、現在リーグでプレーする選手の出身国は約８０か国。横浜Ｍなどでプレーし、現在はアトランタ・ユナイテッドに所属する富樫敬真は「（米国人に）交ざるというより、インターナショナル」と証言する。試合は動画配信サービス「アップルＴＶ」を通じて１００以上の国・地域で視聴が可能で、「私の１４歳の息子は、大きな画面であまり観戦しない」とコートマンシュ。世界の市場に目を向けるＭＬＳの施策は、スマホやタブレットで観戦する世代への訴求でもある。

ワールドカップ決勝直前にリーグ再開

コートマンシュは今回のＷ杯について、「１９９４年のＷ杯を起点に、真の『サッカー大国』を築き上げてきたことを祝う場となる」と語る。５月下旬から中断期間に入るＭＬＳは、Ｗ杯決勝が行われる直前に再開。盛り上がりをリーグにも持ち込むつもりだ。

米国代表は９４年大会以降、２０１８年を除きＷ杯本大会に出場。０２年日韓大会でベスト８に入ったが、前回２２年大会は１６強止まりだった。１９９４年大会に出場した元米国代表ＤＦマルセロ・バルボアは言う。「３２年前は決勝トーナメント進出で十分だった。みんなにとって予想外で、衝撃的だった。だが、今のチームは準々決勝に進まなければならない」。サッカー不毛の地ではなくなったスポーツ大国で開催されるＷ杯は、どんな熱狂をもたらすか。（敬称略）

◆米国のスポーツ事情 米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）、米大リーグ（ＭＬＢ）、米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、北米アイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）が「北米４大プロスポーツリーグ」で、ＮＦＬが最も人気が高いとされる。ＭＬＳの人気上昇に伴い、「５大プロスポーツ」と見る向きもある。ＭＬＳのクラブは練習施設も充実。Ｗ杯期間中、テネシー州ナッシュビルをベースキャンプ地とする日本代表は、ナッシュビルＳＣの施設を使用する。