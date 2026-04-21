２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）。若かりし頃の写真が披露された。

娘で占い師の細木かおりさんが２１日までにインスタグラムを更新し、「いよいよ来週！４月２７日にＮｅｔｆｌｉｘ『地獄に堕ちるわよ』の配信がスタートするということで… 今日は、アルバムの中から懐かしい母の写真を」とモノクロの思い出写真を掲載。

「戸田恵梨香さん演じる母の姿と、似ているかしら？私は予告映像を拝見したときに、雰囲気が似ていてびっくりしてしまいました」と同ドラマで数子さん役を務める戸田の激似ぶりに驚いたと明かし、「当然かもですが…女優さんって、本当にすごいですよね 皆さんの目にはどう映りましたか？『似てる！』って思ったかな」と問いかけた。

りんとしたまなざしで、ただ者ではないオーラを放つ数子さんにフォロワーは「数子先生、カッコいいですネ」「美しい」「若かりし頃の数子先生とても綺麗で美人です」「予告映像は戸田恵梨香さんの迫力が凄くて驚きました」などの声を寄せた。

数子さんは、中国の易学を学び編み出した「六星占術」に関する著作を出版し、８０年代にブームを巻き起こした。「あんた死ぬわよ」などの“決めぜりふ”で知られ、「視聴率の女王」とも呼ばれた。かおりさんは、数子さんのマネジャー兼アシスタントを経て、現在は六星占術の継承者として活躍している。