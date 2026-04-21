X開設の笠井信輔アナ、早くも登場の“なりすまし”に驚きも「なりすます気持ち皆無（笑）」
元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が21日、自身のSNSを更新。前日にXの開設を報告していた笠井アナは、早速続々と登場した自身の“なりすまし”アカウントについて言及した。
【写真】「なりすます気持ち皆無（笑）」笠井アナが公開した偽アカウントの画像
笠井アナは「私が10人もいる!!」と、人気女性俳優やアニメのプロフィール画像が使われている偽アカウントの画像を複数まとめた写真を添えて報告。
これらの偽アカウントの存在は友人からの連絡で知ったといい、「友人から『笠井さん、Xに笠井さんたくさんいますよ』（笑） なんですと！調べてみたらほんとだ!!私以外に笠井信輔さんが9人いる 私を入れて10人」と経緯を説明した。
「こういうのは『なりすまし』って言うのかなと思ったんですけども これらの笠井信輔さんたち見てください 写真が全然可愛らしい少女だったり、お姉さんだったり、トトロまでいて、なりすます気持ち皆無（笑）」などとツッコミつつも、「町田ゼルビアのユニフォームを着ている 右肩にゼルビーくんの手が乗っかっている写真で【認証マーク】がちゃんと付いてます こちらが本物です 皆さん、まずは本物を応援してください！」と呼びかけた。
さらには自身よりフォロワー数が多い偽アカウントが存在することについても言及し、「ニセ笠井信輔さんのフォロワー数を超えないと、恥ずかしくてしょうがない ぜひともフォローよろしくお願いします お間違えないように（笑）」と伝えた。
コメント欄では「昨日、すぐに調べてフォローしたら違う笠井信輔さんでした」「私は、間違えて若い頃の写真を使ってあるブログを間違えてフォローしてしまい、再検索してフォローしなおしました。多分、間違えている方が多いと思います」「ゼルビー町田といえば笠井アナ」「文明開化が進むと判断は常に個々になるので世代的に怖いです 上手に活用しなくてはですね」「私は本物の笠井さんをフォローしてきました」など、実際に間違えてフォローしてしまったという声も含め、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「なりすます気持ち皆無（笑）」笠井アナが公開した偽アカウントの画像
笠井アナは「私が10人もいる!!」と、人気女性俳優やアニメのプロフィール画像が使われている偽アカウントの画像を複数まとめた写真を添えて報告。
これらの偽アカウントの存在は友人からの連絡で知ったといい、「友人から『笠井さん、Xに笠井さんたくさんいますよ』（笑） なんですと！調べてみたらほんとだ!!私以外に笠井信輔さんが9人いる 私を入れて10人」と経緯を説明した。
さらには自身よりフォロワー数が多い偽アカウントが存在することについても言及し、「ニセ笠井信輔さんのフォロワー数を超えないと、恥ずかしくてしょうがない ぜひともフォローよろしくお願いします お間違えないように（笑）」と伝えた。
コメント欄では「昨日、すぐに調べてフォローしたら違う笠井信輔さんでした」「私は、間違えて若い頃の写真を使ってあるブログを間違えてフォローしてしまい、再検索してフォローしなおしました。多分、間違えている方が多いと思います」「ゼルビー町田といえば笠井アナ」「文明開化が進むと判断は常に個々になるので世代的に怖いです 上手に活用しなくてはですね」「私は本物の笠井さんをフォローしてきました」など、実際に間違えてフォローしてしまったという声も含め、さまざまな反響が寄せられている。