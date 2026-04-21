■これまでのあらすじ

裏切りから半年、夫は反省を行動で示そうとしていたが妻はどうしても信用できなかった。そんな中、夫の休日出勤が増えるようになる。そして同僚から夫の彼女が派遣社員として会社にやって来たことを知らされ、妻は夫を再び疑うようになる。



夫が元浮気相手と同じ会社で働いている…。その事実に、私は動揺しました。もう近づかないと約束したのは嘘だったの？ 許したのが間違いだった？ あのとき、ちゃんと慰謝料を請求して白黒はっきりさせるべきだったのでしょうか…。

夫を問い詰めると、「あいつが派遣で勝手に来た」「俺から何かしたわけじゃない」と言います。休日出勤が増えたこともまったく関係がない、と。信じてくれ…という夫の言葉を聞くたびに、胸が苦しくなります。信じられない私が悪いの？ この苦しみに耐えていくことが本当に娘のためなの？そんな中、彼女からメールが届きました。「事情を説明したい」と書いてありました。知ったところで、私の気持ちが楽になるわけではないのはわかっています。でも、こんな風に呼び出されたら…行かないわけにはいきませんでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)