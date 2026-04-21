おばたのお兄さん、2歳長男と“上野動物園デビュー” 妻・山崎夕貴アナ不在のワンオペでまさかの結末「またリベンジします」
お笑い芸人・おばたのお兄さん（37）が19日、自身のSNSを更新。2歳の長男とともに“上野動物園デビュー”を果たしたことを報告し、ほほ笑ましい親子ショットを複数枚公開した。
【写真】「終始目をキラキラさせていた」親子で“上野動物園デビュー”、おばたのお兄さん＆長男の2ショット
「上野動物園デビュー！実は僕も初めてでした！」と題してブログを更新したおばたは、「先日、息子と上野動物園に行ってきました」と報告。親子で“動物園デビュー”となったことや、妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサー（38）が仕事のため、2人きりのお出かけだったことを明かしている。
ゴリラ像の前で楽しげに息子と並んでピースサインをする写真をアップし、動物好きだという長男は「終始目をキラキラさせていた」と振り返った。中でもゴリラを見るのを楽しみにしていたようで、「YouTubeを見て頂ければわかるんだけど、とにかくゴリラが見たかったみたい！笑」と説明。しかし「でも今回は出てきてくれませんでした！」と残念そうにつづっている。
それでも「入園料が息子は無料、大人でも600円と良心的なのでまたリベンジします！」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿に、ファンからは「ゴリラに会えなかったんだぁ残念だったね」「息子ちゃんのお喋りがめちゃくちゃ上達してるのも楽しみなので、YouTubeありがたい」などの声が寄せられている。
おばたは、2018年3月30日に山崎アナとの結婚を発表。23年8月に第1子となる長男が誕生した。
【写真】「終始目をキラキラさせていた」親子で“上野動物園デビュー”、おばたのお兄さん＆長男の2ショット
「上野動物園デビュー！実は僕も初めてでした！」と題してブログを更新したおばたは、「先日、息子と上野動物園に行ってきました」と報告。親子で“動物園デビュー”となったことや、妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサー（38）が仕事のため、2人きりのお出かけだったことを明かしている。
それでも「入園料が息子は無料、大人でも600円と良心的なのでまたリベンジします！」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿に、ファンからは「ゴリラに会えなかったんだぁ残念だったね」「息子ちゃんのお喋りがめちゃくちゃ上達してるのも楽しみなので、YouTubeありがたい」などの声が寄せられている。
おばたは、2018年3月30日に山崎アナとの結婚を発表。23年8月に第1子となる長男が誕生した。