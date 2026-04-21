りんごちゃん、“回転寿司ダイエット”で75.1キロ→スッキリ減量 ウエストはマイナス5センチを達成、最新ショットに反響「痩せましたね！」「足、細い」
ものまねタレントのりんごちゃんが18日、自身のインスタグラムを更新。“おなか見せ”のタイトなウエア姿の近影を披露し、3キロのダイエットに成功したことを報告した。
【写真】「足、細い」「痩せましたね！」“回転寿司ダイエット”で3キロ減量したりんごちゃん
りんごちゃんは、18日放送のTBS系バラエティ『熱狂マニアさん！』でダイエット企画に参加。同番組では過去にも2回のダイエット企画に参加し、マイナス15.1キロの減量（88.0キロ→72.9キロ）を達成しているが、今回挑んだのは“回転寿司ダイエット”。運動なしで1日3食、回転寿司（外食）だけで食事を摂るという生活を3日間行った。
りんごちゃんは有識者の助言に基づき、先に汁物を飲んでから5皿の寿司を食べる「さき汁5皿の法則」（満足感を底上げし食べすぎを防止する）を実行。
選ぶ寿司ネタ5皿についても、タンパク質が豊富なネタ3皿（まぐろ赤身、えび、ほたて貝柱など）→良質な脂を含むネタ1皿（シメサバなど）→自分が好きな1皿という順番で食し、“ダイエットを成功させる黄金比率3：1：1”を守って生活した。
結果、3日間でマイナス3キロ（75.1キロ→72.1キロ）の減量に成功。ウエストサイズもマイナス5センチ（91センチ→86センチ）を達成した。
投稿では「寿司最強」とつづり、うれしそうにポーズを決めた最新ショットを投稿し、ファンから「りんごちゃん見てたよ〜痩せましたね！」「足、細い」「りんごちゃんすごい どんどんキレイになっていくね！」「かわいい〜」「素晴らしい」などと反響を集めている。
【写真】「足、細い」「痩せましたね！」“回転寿司ダイエット”で3キロ減量したりんごちゃん
りんごちゃんは、18日放送のTBS系バラエティ『熱狂マニアさん！』でダイエット企画に参加。同番組では過去にも2回のダイエット企画に参加し、マイナス15.1キロの減量（88.0キロ→72.9キロ）を達成しているが、今回挑んだのは“回転寿司ダイエット”。運動なしで1日3食、回転寿司（外食）だけで食事を摂るという生活を3日間行った。
選ぶ寿司ネタ5皿についても、タンパク質が豊富なネタ3皿（まぐろ赤身、えび、ほたて貝柱など）→良質な脂を含むネタ1皿（シメサバなど）→自分が好きな1皿という順番で食し、“ダイエットを成功させる黄金比率3：1：1”を守って生活した。
結果、3日間でマイナス3キロ（75.1キロ→72.1キロ）の減量に成功。ウエストサイズもマイナス5センチ（91センチ→86センチ）を達成した。
投稿では「寿司最強」とつづり、うれしそうにポーズを決めた最新ショットを投稿し、ファンから「りんごちゃん見てたよ〜痩せましたね！」「足、細い」「りんごちゃんすごい どんどんキレイになっていくね！」「かわいい〜」「素晴らしい」などと反響を集めている。