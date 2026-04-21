『風、薫る』（NHK総合）第17話では、進路選択に悩むりん（見上愛）と直美（上坂樹里）の姿が描かれた。

参考：原田泰造「笑顔だけではない側面も伝われば」 『風、薫る』吉江善作役への思いを明かす

捨松（多部未華子）からトレインド・ナースの養成所へ入らないかと誘われたりんと直美。在学期間は2年で寮生活。授業料は働きながら返すことができ、月30円という俸給はマッチ工場3年分の稼ぎに相当する。今でいう医療職の高度人材である。

りんは美津に養成所の話をするが、反応はかんばしくない。トレインが機関車であると知っている美津であるが、わざとなのか、ナースは那須と関係があるのかと、すっとぼけたようなことを言う。「ナースになれば女でも自分の力で生きていける」と話すりんに、美津は「恥を知りなさい」「一ノ瀬家の娘が病人の面倒を見る下女になるなど」と言い、論外という態度を示した。

美津が反対する理由は大きく二つある。一つは、看病が身分の低い人の仕事だと思われていたことだ。第1週で、コレラにかかった病人の家に入る下男を、村の人々は不潔なものを見るような目で見ていたことが思い起こされる。家族以外の者の面倒を見ることは、この時代の常識の外にあったのだろう。

もう一つは、医療に対する無知だ。美津は、熱を出した環（宮島るか）の首にネギを巻く。昔からある民間療法だ。西洋医学が行きわたっていない時期に、科学的な根拠があり、臨床上の知見に基づいた看護という概念が、そもそも前提として共有されていなかったことがうかがわれる。

りんも捨松の言葉をただ鵜呑みにしているわけではなく、自分なりの体験に基づく考えがあった。コレラで病没した信右衛門（北村一輝）を、もしトレインド・ナースが看病していたら、父は助かったのではないか。幼い娘を抱えるりんには、自分の力でできる仕事が魅力的に映っただろう。

■直美（上坂樹里）が小日向（藤原季節）が立ち往生しているのを目にする 捨松の誘いを断った直美は、鹿鳴館の入口で、小日向（藤原季節）が通行証をなくして立ち往生しているのを目にする。直美の機転で小日向は入館できたが、筆者の中で疑念が生じた。よもや小日向も身分を偽っているのでは？ 上司の用事で入館証を忘れることは考えにくい。いつも詰襟の制服姿で、館内で他の来賓と歓談する姿も見られなかった。直美は、自分と同じような相手を見つけただけではないのか。

それまで思いつめた生き方をしてきた直美は、奥様になる“上がり”の目をつかんだことで、自身のアイデンティティを省みる余裕が生まれたのだろうか。捨松に指摘されたように、自分が誰かを助けられる人間であると知ったことも影響しているかもしれない。吉江（原田泰造）に対する、なぜ牧師になろうと思ったのかという質問は、自身の生き方をふり返る直美の心の動きと並行している。

街場の教会の牧師役で原田泰造が起用されると知り、どんなキャラクターになるか、筆者の中で最初はうまく像が結べなかった。今作を観ていると、みなしごの直美にとって、吉江は空気のように存在しながら、必要なときに手を差しのべる。本当の意味で「寄り添う」というのは、こういうことなのだろう。

牧師の吉江は、生きた言葉をくれる存在だ。原田は、『生理のおじさんとその娘』（NHK総合）でもそうだったように、役と対話し、自分自身と対話しながら、言葉を練り上げ、言葉を積み上げる。そうやって生まれるキャッチボールが、観ているこちらの内面で響いていると感じる。

りんを見張る男の影は気のせいではなかった。人生の決断を前に、少し強めの風が二人に吹きつける予感がある。（文＝石河コウヘイ）