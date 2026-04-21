価値観の違う上司と楽に付き合うには？　ストレスを減らす考え方

今回のお仕事ハックは「上司の正論にモヤモヤする」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。

上司の正論にモヤモヤする

上司からの指摘は正論ですが、「根性論」や「昔はこうだった」という話が多く、正直ついていけません。反論もしづらく、モヤモヤが溜まります。価値観の違う上司とはどう向き合えばいいですか。（IT／20代）

上司の話を我慢して聞くしかない時間……ありますよね。

「昔はこうだった」「根性で乗り切れ」。間違いじゃない、間違いじゃないけど、納得はできない（モヤモヤモヤ）。

正しいことを言われているのに、モヤモヤする。これって一体なぜでしょう？

それは、「正論は前提が同じ時にしか機能しない」という点に、上司が気付いていないから。

上司とあなたでは、生きる時代も環境も、役割も違います。つまり、上司の成功体験を今そのまま再現するのは、現実として難しい。つまり、そもそも前提が異なるので、正論は当てはまらないのです。

それをあなたは感覚的に分かっていて、でも上司の言い分が間違いではないことも理解しているから反論しづらい。結果、納得できないけれど従うしかなく、モヤモヤがたまっていく。

……と、状況を噛み砕いたところで、そんな上司とどう向き合うか、ですが。

最適な方法は状況によって異なるので、あなたに合う方法を知るための診断テストを作ってみました。次の5項目についてYes／Noで答えてみてください！

１．上司は話し合いが成立するタイプ？

２．上司とは今後も長く関わる？

３．その指摘は自分の評価に大きく影響する？

４．その指摘は成果に直結する？

５．今のストレスは限界に近い？

1がYesで、2〜5にYesがあるなら→「すり合わせる」

1がNoで、2〜5にYesがあるなら→「戦略的に動くか距離を置く」

2〜5がすべてNoなら→「受け流す」

では、順番に説明していきましょう。

「すり合わせる」場合。

上司と話が通じる可能性があるなら、反論するのではなく、まずは自分の状況や優先順位、難しさを伝えましょう。その上で、「こういう状況なんですが、どうすべきだと思いますか？」と質問する。前提を共有した上で判断を一緒に作る形にすれば、会話は噛み合いやすくなります。

「戦略的に動くか距離を置く」場合。

理解してもらうことをゴールにせず、あなたの心身の健康、そして成果と評価を守る動きに切り替えます。例えば、意見はいったん受け取りつつ、自分なりにやり方を調整する。評価に関わる部分だけ合わせる、など。ストレスが大きい場合は、関わる頻度を減らす、別の人に相談するなどして距離を取るのもアリです。

「受け流す」場合。

自分への影響が小さいなら、全てを真に受ける必要はありません。「そういう考え方もあるんだな」と捉え、必要な部分だけ拾う。納得しようとしすぎるとストレスになるので、Let it be（あるがままに）の精神で！

ここで、私の友人の話をしましょう。社内報の記事を上司に提出したところ、誤表記を指摘され、「ありえないだろ」と強く叱られました。何度も見直していたのに、それでもミスは起きた。

でも、彼女は必要以上に落ち込みませんでした。「書き手は内容を理解している分、文章のミスに気づきにくい。だから校正は複数人で行うもの」という前提（＝校正の基本）を知っていたからです。

問題は努力不足でも能力不足でもなく、前提が共有されていなかったこと。それを分かっていた彼女は、上司の言葉を過剰に背負わずに済んだのです。

上司に限らず、誰かの指摘にモヤモヤした時は、「正しいかどうか」ではなく、「自分に当てはまるかどうか」で判断する。その視点があるだけで、受け止め方は変わります。そして、ズレはなくせなくても、付き合い方は選べる。そう考えておけば、少し楽になると思いますよ！

Point.

・「正論」は、前提（時代・環境・役割）が同じ時だけ成り立つ

・前提が違うままぶつけられたら、モヤモヤしてしまうのは自然なこと

・上司のタイプや影響度を見て、「すり合わせる・戦略的に動く・受け流す」を選ぼう

・ズレはなくせなくても付き合い方は選べる、と思うことで、気持ちは少し楽になる

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）