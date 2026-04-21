「先発に定着しなかった」日本人FWの“控え”だった韓国代表ストライカーにプレミア強豪が関心！古巣の地元メディアが放出に指摘「110分に１点という得点率だったにもかかわらず…」

「先発に定着しなかった」日本人FWの“控え”だった韓国代表ストライカーにプレミア強豪が関心！古巣の地元メディアが放出に指摘「110分に１点という得点率だったにもかかわらず…」