King Gnu新井和輝がナビゲーターを務めるラジオ番組に、井口理、勢喜遊がゲストで登場！“常田大希”を語る特別企画をOA

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King Gnu 新井和輝（Ba）がナビゲーターを務めるJ-WAVE『SPARK』（毎週火曜24:00～）。4月21日の放送回に、同バンドの井口理（Vo,Key）と、勢喜遊（Dr）がゲストとして登場する。

■思わず笑ってしまうようなエピソードトークが満載

3人そろってのメディア出演は貴重な機会。今回は特別企画「常田くんについて語り合おう」を実施し、メンバーだからこそ知る常田大希（Gu.Vo）の素顔や魅力について、たっぷり語り合う。思わず笑ってしまうようなエピソードトークが満載だ。

さらに、現在開催中の『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』にも話題が広がり、「メンバーが思うより良いライブをつくり上げるために大切にしていること」についても想いを明かす場面も。スペシャルな一夜をぜひチェックしよう。

■番組情報

J-WAVE（81.3FM）『SPARK』

04/21（火）24:00～25:00

ナビゲーター： 新井和輝（King Gnu）

ゲスト：井口理、勢喜遊（King Gnu）

※radikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能。

■関連リンク

J-WAVE『SPARK』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/spark/

radiko

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422000000

King Gnu OFFICIAL SITE

https://kinggnu.jp/