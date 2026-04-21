【ライブレポート】BE:FIRSTがSB19のライブにゲスト出演！コラボ曲サプライズ披露に現地マニラのファン熱狂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、4月18日にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催された、SB19のコンサートにスペシャルゲストとして出演した。

■コラボ曲「Toyfriend」を含む3曲を披露

本公演は、大規模野外ライブ『Wakas At Simula: The Trilogy Concert Finale』として開催され、世界各地で展開された同ツアーは各公演がソールドアウトとなるなど大きな成功を収めている。本公演もソールドアウトとなり、そのファイナルとして高い注目を集めた。なかでも、SB19にとってはホームカミング公演として特別な意味を持つ一夜となった。

両者は、2026年3月15日に開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』にてコラボレーション楽曲「Toyfriend」をサプライズ披露し、大きな話題を集めた。同ステージのパフォーマンス動画はアジアを中心にバイラルを起こし、国境を越えた注目を獲得。また、同公演で初披露された「BE:FIRST ALL DAY」にも海外からの反応が相次ぐなど、アジア圏を中心に関心の広がりを見せている。

4月18日の公演に先駆け、SB19との合同取材を実施したほか、現地で高い人気を誇る移動式バス型ラジオブース「Wish Bus」に出演しパフォーマンスを披露。さらに、同じくフィリピン国内で絶大な支持を集めるバラエティ番組「It’s Showtime」にも出演するなど、現地主要メディアへの露出を通じて存在感を示し、本公演への期待感を一層高めていた。

こうした流れを受け、本公演でどのようなステージが展開されるのかにも大きな注目が集まっていた。

当日は、コラボ楽曲「Toyfriend」に加え、自身の楽曲「Boom Boom Back」「BE:FIRST ALL DAY」の計3曲を披露。熱気に包まれた観客を前に、登場と同時にSOTAが「マニラのみなさん、僕たちは日本から来たBE:FIRSTです！ SB19とA’TINにはリスペクトしかありません！」と英語で呼びかけると、会場からは大歓声が巻き起こり、終始ウェルカムなムードに包まれた。

パフォーマンスでは、キレのあるダンスと安定したボーカルで観客を惹き込み、終始大きな歓声に包まれるなかで会場の熱量を一気に引き上げた。D.U.N.K.から続く反響を裏付ける形で、現地オーディエンスに強いインパクトを残すステージとなった。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■【画像】ライブ写真

■【画像】BE:FIRST、SB19アーティスト写真

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/