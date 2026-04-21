『なんでも鑑定団』リサイクルショップで1万円の名画→“衝撃値”の鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう21日放送回に、「１万円で購入した日本洋画界を代表する巨匠の画」が登場。“衝撃値”の結果になる。
【動画】今田耕司が思わずガッツポーズ！本物か？リサイクルショップで購入した絵画
お宝はリサイクルショップで格安で手に入れたもの。4年前、行きつけの店を訪れた際、今回のお宝を発見した。
日本洋画界を代表する巨匠の絵ながら、値段は「1万円」。あまりの安さに偽物だろうと思ったが、とても綺麗だったため、まさかの本物では？と購入した。
その後、自宅のリビングに飾ったものの、日焼け防止として黒布で覆っている。偽物であればここまで気を配るのがバカバカしいので真贋をハッキリさせたい。
予告動画ではMCの今田耕司が「そんな安いのにこんなええ額つけます？」とコメント。さらに結果が発表されると拍手の中、ガッツポーズを決める姿が公開されたが、はたして本物なのか。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】橋本帆乃香
【出張鑑定】大自然が生んだお宝鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】西村知美
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）
川上紳一(岐阜聖徳学園大学教授)
村山元春(「マテリアル」取締役)
飯田孝一（「日本彩珠宝石研究所」代表取締役 所長）
【動画】今田耕司が思わずガッツポーズ！本物か？リサイクルショップで購入した絵画
お宝はリサイクルショップで格安で手に入れたもの。4年前、行きつけの店を訪れた際、今回のお宝を発見した。
日本洋画界を代表する巨匠の絵ながら、値段は「1万円」。あまりの安さに偽物だろうと思ったが、とても綺麗だったため、まさかの本物では？と購入した。
予告動画ではMCの今田耕司が「そんな安いのにこんなええ額つけます？」とコメント。さらに結果が発表されると拍手の中、ガッツポーズを決める姿が公開されたが、はたして本物なのか。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】橋本帆乃香
【出張鑑定】大自然が生んだお宝鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】西村知美
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）
川上紳一(岐阜聖徳学園大学教授)
村山元春(「マテリアル」取締役)
飯田孝一（「日本彩珠宝石研究所」代表取締役 所長）