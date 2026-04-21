インスタグラム更新

2024年パリ五輪柔道女子48キロ級の金メダリストで、今年1月に現役引退を表明した角田夏実さんが21日、自身のインスタグラムを更新した。現役引退から3か月が経過した現在のトレーニング姿を公開。久しぶりにジムへ足を運び、汗を流す様子を伝えた投稿に、ファンからは驚きと称賛の声が寄せられている。

公開された写真では、レオパード柄のタイツと黒のトップスを身にまとった角田さんが、ダンベルを抱えてスクワットに励む姿が切り取られている。現役時代と変わらぬ、鍛え抜かれた二の腕と肩回りの筋肉が際立つ1枚や動画も添えられ、真剣な眼差しでトレーニングに向き合う様子や、鏡の前で自撮りをする近影からは、引退後も衰えぬストイックさが伝わってくる。

投稿の文面に「先日の休みに久しぶりにジムへ 改めて継続の大切さを実感しました… New wearで気分も上がって楽しくトレーニング 目指すは、しなやかで綺麗なマッチョ ただ、肩の逞しさは絶賛継続中…」とつづった投稿に、コメント欄には続々と反響が寄せられた。

「筋肉美 憧れです」

「カッコ良すぎて、いつ見るたび惚れ惚れしてます」

「最初の写真か【禪院 真希】に見えた」

「二の腕 肩幅 素敵」

「腕と肩が常人のそれじゃない…」

「巴投げが見れないのが寂しいですが、インスタで元気な姿でトレーニングをしている姿を見れて嬉しいです」

角田さんはパリ五輪で日本勢第1号となる金メダルを獲得し、世界選手権では3連覇を達成。代名詞である「巴投げ」と「腕ひしぎ十字固め」を武器に、女子軽量級のトップに君臨し続けた。



（THE ANSWER編集部）