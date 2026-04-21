マンシーが見せた審判へのアピールに脚光

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

試合を中継した放送席は“影の好プレー”を見逃さなかった。ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でロッキーズ戦と対戦。4回1死満塁で打席に入った大谷翔平投手の打球は一直となり、二塁走者が戻れず併殺となったはずだった。しかし直後に左腕キンタナのボークが発覚。その一連の流れを冷静に見ていたのが三塁走者のマンシーだ。

3点リードの4回、大谷は1死満塁のチャンスで打席を迎えた。キンタナの速球を捉えるも、打球は一塁手の正面に飛びグラブに収まった。そのまま二塁に送球され、飛び出していたロハスがアウトとなり併殺完成。しかしその直後、審判団が集まりキンタナにボークを宣告した。敵左腕の思わぬ“ミス”で、三塁走者のマンシーが生還し追加点をあげた。

5点目のホームを踏んだマンシーは、大谷が一直に倒れた直後から“アピール”を繰り返していた。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務めたオーレル・ハーシュハイザー氏は「マックス・マンシーもボークに気が付いていました。（ボーク）直後からずっと審判団（の判定）を助けていました」と、35歳大砲がボークを見逃していなかった事実を伝えた。

マンシーは2回に同点となる7号ソロを放つなど、第4打席まで3安打1四球の活躍。バットだけでなく、冷静な判断でも存在感を示した。（Full-Count編集部）