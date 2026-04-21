巨人は２１日に長野、２２日に前橋で中日と２連戦。長野オリンピックスタジアムで巨人が試合を行うのは、２０１９年７月１５日以来、７年ぶり。前回は延長１１回の末、ヤクルトに７―４で勝利するなど、この球場では通算７勝５敗。現在４連勝中だ。

前橋の上毛新聞敷島球場では、２０２４年７月３日以来、２年ぶり。今回と同じく中日を相手に先発の井上が８回を無失点に抑える好投を見せ、６―１で勝利している。この球場では通算７勝６敗。ともに前回は勝っている球場で巨人が連勝を狙う。

昨年は１２球団の本拠地以外の球場で５試合を行い、泉口の安打は２、３、１、１、１本。本塁打２本を含め全試合に安打して、１７打数８安打で打率４割７分５厘という好成績だ。この５試合の８安打、２本塁打、３打点はいずれもチームトップ。中でも７月８日（山形）の中日戦では、今回も先発が予告されている金丸から同点アーチを打っているだけに、今年も期待がかかる。

◆２連戦の予想先発（２１日は予告）

２１日 巨人＝則本、中日＝金丸

２２日 巨人＝竹丸、中日＝桜井

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

２１日 ＢＳ日テレ １８時〜（阿波野秀幸氏）

２２日 ＢＳ日テレ １８時〜（山本昌氏）