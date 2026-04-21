☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、楽天＝荘司

楽天で開幕投手を務め、現在３戦３勝の荘司が２１日の日本ハム戦で今季４登板目。４戦４勝となると楽天の開幕投手では初となる（開幕投手以外では２００９年＝田中将大、２０１５年レイ、２０２０年＝涌井秀章の３人）。プロ野球全体では２０１８年の菊池雄星（西武）以来８年ぶりとなる。２０００年以降の開幕投手で４戦４勝は

年 投 手（所属）

２０００ 佐々岡真司（広島）

２００４ 岩隈 久志（近鉄）

２００７ 西口 文也（西武）

２０１０ 内海 哲也（巨人）

２０１５ 大谷 翔平（日本ハム）

２０１６ 涌井 秀章（ロッテ）

２０１８ 菊池 雄星（西武）

ちなみに１９５０年の２リーグ制以降で開幕投手の４戦４勝がないのは楽天とＤｅＮＡの２球団だけ。果たして楽天史上初の開幕投手が４戦４勝なるか。

（その他のカード）

☆巨人―中日（１８：００・長野）巨人＝則本、中日＝金丸

☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５）ＤｅＮＡ＝深沢、阪神＝才木

☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森下、ヤクルト＝吉村

☆西武―ソフトバンク（１８：００・エスコンフィールド）西武＝隅田、ソフトバンク＝スチュワート

☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、オリックス＝田嶋

☆対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順