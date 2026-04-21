先発投手練習に参加した楽天・荘司康誠（カメラ・宮内　孝太）

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☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、楽天＝荘司

　楽天で開幕投手を務め、現在３戦３勝の荘司が２１日の日本ハム戦で今季４登板目。４戦４勝となると楽天の開幕投手では初となる（開幕投手以外では２００９年＝田中将大、２０１５年レイ、２０２０年＝涌井秀章の３人）。プロ野球全体では２０１８年の菊池雄星（西武）以来８年ぶりとなる。２０００年以降の開幕投手で４戦４勝は

　年　　　投　　　手（所属）

２０００　佐々岡真司（広島）

２００４　岩隈　久志（近鉄）

２００７　西口　文也（西武）

２０１０　内海　哲也（巨人）

２０１５　大谷　翔平（日本ハム）

２０１６　涌井　秀章（ロッテ）

２０１８　菊池　雄星（西武）

　ちなみに１９５０年の２リーグ制以降で開幕投手の４戦４勝がないのは楽天とＤｅＮＡの２球団だけ。果たして楽天史上初の開幕投手が４戦４勝なるか。

（その他のカード）

☆巨人―中日（１８：００・長野）巨人＝則本、中日＝金丸

☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５）ＤｅＮＡ＝深沢、阪神＝才木

☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森下、ヤクルト＝吉村

☆西武―ソフトバンク（１８：００・エスコンフィールド）西武＝隅田、ソフトバンク＝スチュワート

☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、オリックス＝田嶋

☆対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順