理工系進学を後押しする成果！ 芝浦工業大学「女子学生比率30％突破」

記事ポイント 芝浦工業大学の2026年度学部新入生に占める女子学生の割合が30.8％に到達全国の工学系学科の女子学生割合17.9％を12.9ポイント上回る水準女子向け入試制度や奨学金、女子校連携などの継続施策が成果に結び付いた動き 芝浦工業大学の2026年度学部新入生に占める女子学生の割合が30.8％に到達全国の工学系学科の女子学生割合17.9％を12.9ポイント上回る水準女子向け入試制度や奨学金、女子校連携などの継続施策が成果に結び付いた動き

芝浦工業大学は、2026年4月入学の学部新入生に占める女子学生の割合が30.8％になったと発表しました。

女子学生は2,045人中629人で、国内の工業大学として初めて1学年の女子割合が30％を超えたとしています。

全国の工学系学科における女子学生割合17.9％を大きく上回る結果としても注目されます。

芝浦工業大学「女子学生比率30％突破」





発表日: 2026年4月21日発表者: 芝浦工業大学2026年度学部女子入学者数: 629人学部入学者総数: 2,045人女子割合: 30.8％全国工学系平均との差: 12.9ポイント学部生全体の女子割合: 26.5％

芝浦工業大学によると、2026年4月1日時点の集計で学部新入生の女子割合は30.8％となりました。

日本国内の工業大学において、医療系学部や文系学部を除いた工学系学部のみの集計では初の30％超えです。

文部科学省の学校基本調査をもとにした全国の工学系学科の女子学生割合は17.9％で、同大学はこれを12.9ポイント上回ります。

1年生から4年生までを含む学部生全体でも、女子学生比率は26.5％に達しています。

女子向け入試制度

女子学生の増加を支えた施策のひとつが、女子生徒を対象にした入試制度です。

2018年度入試から工学部の機械・電気系4学科で「公募制推薦入学者選抜（女子）」を開始し、2022年度には工学部9学科、2023年度には全学部・学科・課程・コースへ拡大します。

現在は「理工系女子特別入学者選抜」として実施されており、2026年度の入学者は195人。

さらに2022年度からは、成績優秀な女子入学者100人以上を対象に、入学金相当額の奨学金も給付しています。

女子校との連携拡大





理工系分野への興味を高めるため、女子校との教育連携も進めています。

これまでに昭和女子大学附属昭和高等学校、山脇学園高等学校、実践女子学園中学校高等学校と協定を締結してきています。

さらに2026年3月末には新たに6校と協定を締結。

今後の予定分を含めると、連携校は15校程度になる見込みです。

女子高校生向けのサマー・インターンシップなど、進路選択を後押しする機会づくりも展開しています。

中学生向けイベント





高校生だけでなく、女子中学生を対象にしたイベント開催にも取り組んでいます。

探究学習や研究体験の機会を提供し、早い段階から理工系進学への関心を広げる狙いです。

大学は最終的に工学分野の女子学生割合50％の社会実現を目指す方針です。

2023年度と2024年度には女子学生の就職率が2年連続で100％となっており、理工学を学んだ女性人材への高い需要もうかがえます。

理工系分野の女性比率向上が課題となる中で、具体的な制度設計と継続的な取り組みが数字に表れた今回の発表。

工業大学の新たなモデルケースとしても気になる動きです。

女子向け入試や奨学金、学校連携、体験機会の提供を組み合わせて進めてきた点も特徴。

今後の比率推移や他大学への波及にも注目です。

芝浦工業大学の取り組みの紹介でした。

よくある質問

Q. 芝浦工業大学の女子学生割合はどのくらいですか？

A. 2026年4月入学の学部新入生では2,045人中629人が女子学生で、割合は30.8％です。

学部生全体では1年生から4年生までを含めて26.5％となっています。

Q. なぜ今回の結果が注目されているのですか？

A. 日本国内の工業大学で、工学系学部のみの集計において1学年の女子学生割合が30％を超えたのは初めてとされているためです。

全国平均17.9％を大きく上回る点も注目されています。

Q. 女子学生を増やすためにどんな取り組みをしていますか？

A. 女子向けの特別入試、成績優秀者向けの奨学金、女子校との教育連携、女子高校生向けサマー・インターンシップ、女子中学生向けイベントなどを継続して実施しています。

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