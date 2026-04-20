ロシアの首都モスクワ中心部で、北朝鮮国営レストラン（北レス）の新規開業が相次いでいる。これまで市内では質素な1店だけだったが、昨年秋以降、「平壌館」「勝利食堂」「綾羅島」という名前の店が相次いで登場した。

北朝鮮からの海外労働者派遣は国連制裁で禁じられているが、ロシア側はこれを事実上黙認しているとみられ、制裁の抜け穴となっている。

国連安全保障理事会は2017年以降、北朝鮮の核・ミサイル開発を抑止するため、加盟国に対し北朝鮮労働者の受け入れ停止を求めてきた。これに加えコロナ禍の影響もあり、中国や東南アジアを中心に100店舗以上あった北朝鮮レストランは、相次いで閉店に追い込まれた。

こうした中、ロシアで北レスが増加している背景には、ウクライナ侵攻の長期化に伴う労働力や物資不足がある。ロシアは北朝鮮との関係を急速に強化しており、兵士派遣や武器取引も報道されている。レストラン開業も、こうした関係強化の一環だ。

従業員は「留学生」として入国か

中でも「勝利食堂」は、ロシアの政治エリートや富裕層を主な顧客とする高級店だ。刺身料理や北朝鮮の伝統料理に加え、ロブスターやキャビアなど高級食材も提供されている。

在ロシア大使館の公式テレグラムに掲載された写真では、白いスーツや民族衣装をまとった北朝鮮の女性たちが楽器演奏や歌唱を披露する様子が確認できる。政界関係者の利用も多いとみられ、ロ朝関係の近さを象徴する場となっている。

これらの店舗を支えているのは、北朝鮮から派遣された女性従業員や料理人である。本来、外国人がロシアで就労するには複雑な手続きが必要だが、北朝鮮人労働者には適用されていない。

2024年6月にロシアと北朝鮮の間で締結された「包括的戦略パートナーシップ条約」を背景に人的交流が拡大する中、「北朝鮮が観光ビザより滞在期間が長い留学生ビザを活用して労働者を派遣する試みを本格化している」（韓国・東亜日報）と指摘されている。

「現代の強制労働」の批判も希望者多数

レストランで働く女性たちの労働環境は厳しい。過去に東南アジアの北朝鮮レストランで勤務した元従業員が、韓国のケーブルテレビ・チャンネルAで証言したところによれば、勤務は朝から深夜に及び、接客に加えて歌や演奏も求められる。個人ごとに売り上げノルマが課され、体調不良でも休めないケースがある。

また、給与の大半は「忠誠資金」として国家に上納され、パスポートは管理されるなど、移動の自由も制限される。家族が北朝鮮に残されていることから、店をやめることもできない。

こうした実態は「現代の強制労働」の批判もあるが、それでも本国より自由に生活できるとして希望者が多いという。

こうして得られた外貨は年間数億ドル規模に上ると推定され、北朝鮮政権の統治資金や軍事開発に充てられている。ロシアの黙認のもと、外貨獲得ネットワークが再び拡大しつつある。

文/五味洋治 内外タイムス