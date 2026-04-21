イランの港に入ろうとする船を攻撃

アメリカ国防総省は2025年4月20日、アラビア海でアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦「スプルーアンス」が、イランの港に入ろうとする貨物船を攻撃する映像を公開しました。

【動画】う、撃ってる…これが、停船しない貨物船に攻撃を加える瞬間です

「スプルーアンス」が追跡していた船は貨物船「M/Vトゥスカ」で、イランのバンダルアッバスに向かう途中、アラビア海北部を時速17ノットで航行していました。その間、約6時間にわたりアメリカ軍は複数回にわたって警告を行いましたが、同船がこれを無視して航行を続けたため、機関室に向け数発の砲弾を発射し、同船の推進装置を停止させました。

その後、第31海兵遠征部隊の米海兵隊員が、命令に従わなかった同船に乗り込み、現在、同船はアメリカ軍の管理下にあるようです。

アメリカ軍は、ホルムズ海峡の逆封鎖を2026年4月13日から実施しており、イランや同国に出入りする船舶を対象に、臨検や進路変更の命令、拿捕を行うとしていました。

国防総省は「米軍は、遵守を確実にするため、慎重かつ専門的で適切な方法で行動した。封鎖開始以来、米軍は25隻の商船に対し、引き返すかイランの港に戻るよう指示した」と発表しています。