5月31日に投開票される『県知事選挙』の投票率アップに向け、イメージキャラクターにフィギュアスケートの中井亜美選手が起用されます。



20日、県選管が開いた『明るい選挙推進会議』で中井亜美選手の起用が発表されました。



2026年2月のミラノ・コルティナオリンピック「女子フィギュアスケート」で銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手。県選管は4月27日の誕生日で18歳になり、選挙権を得る中井亜美選手を知事選のイメージキャラクターに起用することで投票率アップにつなげたいとしています。



前回の投票率は過去3番目に低い49.64%にとどまっていて、テレビCMやSNSの広告などで中井亜美選手が投票を呼びかけます。知事選は5月14日告示、5月31日投開票です。