「7・8・9の失点率がもの凄く減っている」なぜ池山ヤクルトは強いのか 球界OBの考察 打順の好循環の理由も解説「池山監督が勢いを持たせるように雰囲気づくりをしている」
池山新監督の明るいムード作りも注目されている（C）産経新聞社
チーム防御率は12球団トップの2.55
ヤクルトの強さが注目されている。週末の巨人戦に勝ち越し、3カード連続勝ち越し、今季最多の貯金9と圧巻の戦いぶりを示している。
昨年はリーグ最下位と苦しんだチームが池山隆寛新監督率いる中、劇的な変化を見せている。背景には何があるのか。球界内から考察の声も上がっている。
【なぜ】プロの視点！首位ヤクルト/ソフトバンクは『何が違うのか？勝ち切る極意とは？』1番大事なのは〇〇です！
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は4月20日に自身のYouTubeチャンネルに「【なぜ】プロの視点！首位ヤクルト／ソフトバンクは『何が違うのか？勝ち切る極意とは？』1番大事なのは〇〇です！」と題した動画を更新、現在首位を走るヤクルトとソフトバンクに考察を加えている。
高木氏はヤクルト好調の理由について「だらだら失点しなくなった」と表現。具体的には「7・8・9の失点率がものすごく減っている」と救援陣の内容が大幅に改善されていることも大きいとした。
新守護神のホセ・キハダはNPB初登板から8試合連続セーブのプロ野球新記録を樹立した。
清水昇、ヘスス・リランソ、星知弥、木澤尚文、ホセ・キハダと救援陣が安定していることも、ここまで多く逆転勝ちを果たしている要因となっている。
さらに打順についても着目。「必ずといっていいほど下位打線から始まって、長岡、サンタナに回るということ」として、「打順の組み替えだよね 8番にピッチャー入れたりとか 入れたピッチャーが打つとか」とよく考えられているとした。
「長岡は1番ヒットを打つ、サンタナは1番破壊力がある それを並べている」として、仮に無死一、二塁だったら、3番の捕手にバントさせるなど、柔軟な起用が見込めるとした。
「下位にまわってきたら上位で何とかする 1、2番が効いていると思う」と長岡秀樹、ドミンゴ・サンタナの上位打線が現在の打線の快進撃を生み出していると指摘。
そしてチームの指揮を執る池山監督の明るさも話題となっている。
「池山監督が明るい雰囲気を 勢いを持たせるように雰囲気づくりをしているということ」とコメント。若手が多い中、指揮官が率先してチーム内のムード作りにも目を配っていることで選手も乗っていけているとした。
動画内ではソフトバンクの強みについても語っている。
首位ヤクルトでは先発陣が3登板した後に1度抹消、フレッシュな状態を保つ運用も注目されている。チーム防御率2.55は12球団トップの数字、新たな「投手王国」をひっさげ、池山ヤクルトがまだまだ暴れまくる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]