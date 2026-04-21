◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６点リードの８回無死で迎えた５打席目はストレートの四球で一塁に歩くと、球場からは大ブーイングが起きた。４打席目は申告敬遠で歩いており、２打席連続でブーイングが起きる事態となった。

初回先頭の１打席目は、８１・１マイル（約１３０・５キロ）のスラーブを引っかけて一塁へのゴロとなった大谷。だが、ベースカバーに入ったキンタナが捕球できず、失策で塁に出た。記録上は出塁扱いとはならず、記録更新はお預けとなったが、２番コールの打席で今季２２戦目にして初盗塁をマークした。

さらに１点リードの３回先頭で迎えた２打席目にはカウント２―２から８６・２マイル（約１３８・７キロ）の低めボール球のチェンジアップに腕を伸ばすと、乾いた音が響き、右前に運んだ。連続試合出塁記録を２０１８年の秋信守に並ぶアジア人最長で、１９２３年のベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばしていた。

３打席目に珍事が起きた。３点リードの４回１死満塁の好機に打席に立つと、一塁への強烈なライナーに。さらに二走が戻りきれずにライナー併殺―、かと思いきや、相手投手にはボークが宣告。ランナーが１人生還した。その後、１死二、三塁で再開されたが、大谷は二塁ゴロに倒れた。

６回２死二、三塁となって迎えた４打席目は、３ボールとなったところで申告敬遠された。