今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第17回（2026年4月21日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

今度は環が発熱！

主題歌「風と町」からはじまる、明けると、りん（見上愛）が帰宅して、美津（水野美紀）と1階で向き合っている。トレインドナースにならないかと誘われたと報告。

りんは1度は断ったものの、内心迷っていた。

ここで美津がボケる。

まず「トレイン」と聞き間違えて蒸気機関車関連の仕事かと思う。

違う。病人やけが人の看病をする訓練を受けたナースのことだ。

今度は「なす」と何か関わりがあるのかと思い込む。違う。

ナースの専門の養成所ができて、そこに通って2年間看病の勉強をすればナースになれるのだとりんは説明するが、美津にはさっぱり理解できない。給金の話になると声を荒らげた。

「恥を知りなさい。一ノ瀬家の娘が、お金欲しさに娘を置いて寮に入り、あげく病人の面倒を見る下女になるなど」

りんは女性が自立する道に興味を持つが、美津は徳川の時代に戻りたいと思っているような人なので、お金を稼ぐために働くなんてことは考えられない。前作『ばけばけ』のタエ（北川景子）とさぞ気が合うことだろう。

タエが働くくらいなら物乞いをしていたエピソードは強烈だった。

美津の声があまりに大きくて、2階で環（宮島るか）の相手をしていた安（早坂美海）が心配して降りてくる。

下女呼ばわり。命を金に替える仕事と偏見をもつ美津に、「看病してくれる人たちをさげすむ世の中、社会の方がおかしい」と反論するりん。

「社会」という言葉遣いに、慣れてない感じが出ている。

りんは働いてお金を稼いで、環を女学校に行かせたい。だが美津は「ナースなどありえません」と頑固。

話は平行線。この流れを変えたのは、環だった。

「かか」と呼ばれ、りんが2階に行くと、環は熱を出していた。

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