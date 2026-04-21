「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）

ドジャースが連敗を２でストップ。大谷翔平投手は４打数１安打だった。

第４打席で申告敬遠された。５−１の六回２死二、三塁で、一塁に歩かされた。敵地のスタンドにブーイングが響いた。

それでも続くゴードンが押し出し四球を選んで６点を目を奪った。

八回無死の第５打席もストレートの四球。３ボールから大きく外角へ外れると、スタンドからは再びブーイングようなため息がもれた。

大谷は「１番・指名打者」でスタメン出場。ベテラン左腕の先発・キンタナに対して、初回は一ゴロだったが投手の失策で塁に残った。続くコールの打席でスタートを切り、今季初盗塁を決めた。

第２打席は三回無死。カウント２−２からの５球目、真ん中低めへのボール気味のチェンジアップを拾って右前打。これで５２試合連続出塁とし、球団２位にあと１に迫った。さらにレンジャーズなどで活躍した韓国出身の秋信守に並ぶアジア選手記録となった。

なお、ドジャースの連続試合出塁の球団記録は、１９５８年にデューク・スナイダーが樹立した５８試合。２位は２０００年に５３試合連続出塁を記録したショーン・グリーンとなっている。

第３打席は珍しい“打ち直し”となった。四回１死満塁。初球を打ち返して一塁ライナーとなったが、投手のキンタナがボークを犯していた。

走者がそれぞれ進塁して１死二、三塁から打ち直しとなったが二ゴロに倒れた。

ドジャースは１９日に今季初の連敗。負ければ今季初の３連敗となる試合で、大谷がチームをけん引した。