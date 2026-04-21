高橋愛、従兄弟・NCT WISHリクとモー娘。現役時代の楽曲をダンスコラボ「プラチナ期の曲最高」「激アツすぎて泣く」喜びの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/21】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が4月20日までに自身のTikTokを更新。従兄弟でボーイズグループのNCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のRIKU（リク）とのコラボ動画を公開した。
【写真】高橋愛、人気韓国アイドルの従兄弟とモー娘。楽曲ダンスコラボ
今回、高橋は「リクと」「気まプリ踊ってもらった」と紹介し、従兄弟だと公表しているリクとのコラボ動画を公開。高橋がモーニング娘。に在籍していた現役時代の楽曲「気まぐれプリンセス」（2009年）のダンスを披露し「覚えるの早くてほんとにすごい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「こんな夢みたいなことが…！」「プラチナ期の曲最高」「可愛すぎる」「神選曲」「リクくんが気まプリ踊る世界線があるなんて」「2人とも笑った顔がそっくり」「感動以外の言葉が見つからない」「激アツすぎて泣く」と喜びの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
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【写真】高橋愛、人気韓国アイドルの従兄弟とモー娘。楽曲ダンスコラボ
◆高橋愛、従兄弟・リクとダンスコラボ
今回、高橋は「リクと」「気まプリ踊ってもらった」と紹介し、従兄弟だと公表しているリクとのコラボ動画を公開。高橋がモーニング娘。に在籍していた現役時代の楽曲「気まぐれプリンセス」（2009年）のダンスを披露し「覚えるの早くてほんとにすごい」とつづっている。
◆高橋愛＆リクのダンスコラボ動画に反響
この投稿に、ファンからは「こんな夢みたいなことが…！」「プラチナ期の曲最高」「可愛すぎる」「神選曲」「リクくんが気まプリ踊る世界線があるなんて」「2人とも笑った顔がそっくり」「感動以外の言葉が見つからない」「激アツすぎて泣く」と喜びの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
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