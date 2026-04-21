藤原紀香、ミニワンピースでスラリ美脚披露「圧巻の美しさ」「努力が格好良い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】女優の藤原紀香が4月20日、自身のInstagramを更新。黒のミニスカートワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】54歳ベテラン女優「脚が長過ぎる」圧巻スタイル際立つオフショルミニワンピース姿
藤原は「JJ50周年という記念すべきステージ Runway、開会宣言、そしてCollection Part MCも務めさせていただき、華やかで思い出深いひとときとなりました」とつづり、19日、神奈川・ぴあアリーナMMで行われたファッションメディア「JJ」（光文社）のイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」（Day2）に参加したことを報告。黒のオフショルダーミニワンピースを合わせ、スラリとした肩と、鍛えられた脚が際立つショットを公開している。
この投稿には「圧巻の美しさ」「努力が格好良い」「素敵すぎる」「スタイル抜群」「綺麗としか言えない」「脚が長過ぎる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳ベテラン女優「脚が長過ぎる」圧巻スタイル際立つオフショルミニワンピース姿
◆藤原紀香、ミニスカで圧倒的美脚披露
藤原は「JJ50周年という記念すべきステージ Runway、開会宣言、そしてCollection Part MCも務めさせていただき、華やかで思い出深いひとときとなりました」とつづり、19日、神奈川・ぴあアリーナMMで行われたファッションメディア「JJ」（光文社）のイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」（Day2）に参加したことを報告。黒のオフショルダーミニワンピースを合わせ、スラリとした肩と、鍛えられた脚が際立つショットを公開している。
◆藤原紀香の投稿に反響
この投稿には「圧巻の美しさ」「努力が格好良い」「素敵すぎる」「スタイル抜群」「綺麗としか言えない」「脚が長過ぎる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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