【薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】】 9月 発売予定 価格：8,250円 【薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション】 10月 発売予定 価格：8,250円

コトブキヤは、プラモデル「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」を9月に発売する。価格は8,250円。

また、コトブキヤショップ限定の「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション」を10月に発売する。

本商品は「無限邂逅メガロマリア」の主人公「篝火 真里亞」を演じる「薬師寺 久遠」をダメージVer.として1/10スケールプラモデル化したもの。黒のセーラー服姿が再現され、特撮番組の主人公を演じるキャラクターという設定からアクションポーズ特化の仕様のボディが採用されている。戦闘のダメージでボロボロになった衣装が再現され、上着の裾は擦り切れ、スカートも破れている。

後ろ髪は一部に可動ギミックを備えており風で髪がなびく演出を行なうことができる。手のひらパーツは「優雅な平手」、「力のこもった平手」、「握り拳」、「剣持ち手」、「銃持ち手」など戦闘シーンに適した5種類が付属する。

表情パーツは新規造形の包帯を巻いた表情パーツとなっており、包帯部分はパーツ分割で精緻に再現されている。付属する表情パーツは塗装済タイプが4種「睨み顔」、「気合い顔」、「超睨み顔」、「微笑み顔」と未塗装タイプ4種となっている。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「ノーダメージフェイス再現セット」が付いてくる。

薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】

9月 発売予定

価格：8,250円

□コトブキヤオンラインショップの「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」

薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション】

10月 発売予定

価格：8,250円

□コトブキヤオンラインショップの「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション」

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