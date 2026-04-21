『ガンダム』ララァ激似！人気アイドルに大反響 チキンタツタ食べて「そっくり」「センス良すぎ」
NMB48の石山千尋が20日、自身のXを更新。『機動戦士ガンダム』の登場キャラ・ララァ・スンをイメージした髪型の写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】髪型そっくり！『ガンダム』ララァ姿のNMB48石山千尋
現在、マクドナルドと『ガンダム』がコラボレーションしたCMが公開中。1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションとなっている。
まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうというストーリー。主要キャラクターが登場する映像で、ララァも登場している。
石山はXで「どうしてもララァ・スンになりたくてチキンタツタ食べました！！」とCM内のララァと同じポーズ＆髪型の写真を投稿。ララァになりきっており、ファンは「そっくりなのだ〜っ」「ちょっとワロタ」「なにこのセンス良すぎポストと思ったらNMBの子だっためっちゃいいな」「何かすごくララァが似合う」「完成度高い」などと反応している。
【写真】髪型そっくり！『ガンダム』ララァ姿のNMB48石山千尋
現在、マクドナルドと『ガンダム』がコラボレーションしたCMが公開中。1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションとなっている。
石山はXで「どうしてもララァ・スンになりたくてチキンタツタ食べました！！」とCM内のララァと同じポーズ＆髪型の写真を投稿。ララァになりきっており、ファンは「そっくりなのだ〜っ」「ちょっとワロタ」「なにこのセンス良すぎポストと思ったらNMBの子だっためっちゃいいな」「何かすごくララァが似合う」「完成度高い」などと反応している。