ファミリーマート「超も〜っちりパン」シリーズ“クリームパン”が新発売 社員アンケートで高い評価を得た“期待の一品”
ファミリーマートは、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンがこれまでにない“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズを全国のファミリーマート約1万6400店にて販売している。
【写真】期待大！『も〜っちり食感クリームパン』
今回、7日から発売している5種類の「超も〜っちりパン」シリーズが、発売から13日間で累計販売数533万食を突破。また、21日からは「も〜っちり食感クリームパン」（税込160円）がラインアップに加わる。
「も〜っちり食感クリームパン」は、発売前のファミリーマート社員193人を対象にした社内試食調査にて、新商品6点の中で「発売後に売れると思う」という回答を最も多く集めた期待の商品。
調査対象のうち「パンが非常に好き・どちらかといえば好き」かつ「直近2週間以内にファミマルベーカリーを喫食している」社員124人の回答を集計した結果、「発売後に売れると思うか」という質問に対し、「も〜っちり食感クリームパン」が「とても売れそう・売れそう」と90%（111人）が回答。事前の社内評価においても、発売に向けて非常に高い期待を集めている。
アンケートの自由回答では、「一般的なクリームパンはパンがパサパサしていたり、薄べったいイメージだが、もっちりと相性が良くおいしい」「もっちりとしたパン生地に、クリームとホイップが絶妙なバランスで溶けるイメージ。甘すぎない味わいがパンのおいしさを引き立てて、軽食、食事、おやつなどシーンを選ばないと思った。一度食べればリピートしたくなる」「専門店のクリームパンかと思うくらい、遜色ないもっちり感とおいしさでした」など、生地とクリームの一体感や、商品全体の完成度についての意見が多数寄せられた。
今回の調査において、「発売後に売れると思うか」という設問とは別に、「総合的に最もオススメの商品を1つ選んでください」という設問では、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」が全6商品の中で最も多くの票を集めた。
同商品は、7日の発売直後からシリーズを牽引する人気商品となっており、試食した社員からも「専門店に匹敵するかも」「キャラメルと生地のバランスが絶妙」といった高い評価を得ている。
【写真】期待大！『も〜っちり食感クリームパン』
今回、7日から発売している5種類の「超も〜っちりパン」シリーズが、発売から13日間で累計販売数533万食を突破。また、21日からは「も〜っちり食感クリームパン」（税込160円）がラインアップに加わる。
調査対象のうち「パンが非常に好き・どちらかといえば好き」かつ「直近2週間以内にファミマルベーカリーを喫食している」社員124人の回答を集計した結果、「発売後に売れると思うか」という質問に対し、「も〜っちり食感クリームパン」が「とても売れそう・売れそう」と90%（111人）が回答。事前の社内評価においても、発売に向けて非常に高い期待を集めている。
アンケートの自由回答では、「一般的なクリームパンはパンがパサパサしていたり、薄べったいイメージだが、もっちりと相性が良くおいしい」「もっちりとしたパン生地に、クリームとホイップが絶妙なバランスで溶けるイメージ。甘すぎない味わいがパンのおいしさを引き立てて、軽食、食事、おやつなどシーンを選ばないと思った。一度食べればリピートしたくなる」「専門店のクリームパンかと思うくらい、遜色ないもっちり感とおいしさでした」など、生地とクリームの一体感や、商品全体の完成度についての意見が多数寄せられた。
今回の調査において、「発売後に売れると思うか」という設問とは別に、「総合的に最もオススメの商品を1つ選んでください」という設問では、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」が全6商品の中で最も多くの票を集めた。
同商品は、7日の発売直後からシリーズを牽引する人気商品となっており、試食した社員からも「専門店に匹敵するかも」「キャラメルと生地のバランスが絶妙」といった高い評価を得ている。