「四字熟語のようでおどろく」読むのが難しい“谷町線の駅”ランキング1位は？【2026年調査】
新年度がスタートし、爽やかな春風に誘われて沿線の名所へ出かけたくなる季節がやってきました。 歴史ある寺社や自然豊かなスポットへ向かう途中、ふと目にした駅名の読み方に頭を悩ませてしまうことも少なくありません。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「谷町線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「そのままと言えば、そのままなのですが、知らないと、『せきめたかどの』とは読めない気がします」（50代女性／埼玉県）、「実際に読めなかったから」（40代女性／神奈川県）、「音読み訓読みどちらもできるから」（30代女性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「四字熟語のようでおどろく、全然わからない」（50代女性／神奈川県）、「馴染みのない読み方なので」（40代女性／福岡県）、「初見ではなかなか読めない駅名だから」（50代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「谷町線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：関目高殿（せきめたかどの）／42票2位は「関目高殿（せきめたかどの）」駅です。城東区の「関目」と旭区の「高殿」という二つの地名を合わせた駅名です。近隣には京阪本線の関目駅や今里筋線の関目成育駅も隣接しており、交通の要所となっていますが、漢字の並びから正確な読みを導き出すのが難しいポイントとなっています。
回答者からは「そのままと言えば、そのままなのですが、知らないと、『せきめたかどの』とは読めない気がします」（50代女性／埼玉県）、「実際に読めなかったから」（40代女性／神奈川県）、「音読み訓読みどちらもできるから」（30代女性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：喜連瓜破（きれうりわり）／119票圧倒的な票数を集めて1位となったのは「喜連瓜破（きれうりわり）」駅でした。平野区にあるこの駅名も二つの旧村名を合わせたもので、「喜連（きれ）」と「瓜破（うりわり）」というどちらも難読な地名が連結されています。大阪メトロの中でも屈指の難読駅として全国的にその名を知られています。
回答者からは「四字熟語のようでおどろく、全然わからない」（50代女性／神奈川県）、「馴染みのない読み方なので」（40代女性／福岡県）、「初見ではなかなか読めない駅名だから」（50代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)