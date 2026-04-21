WSBK優勝の中国バイクメーカー「張雪機車」、世界からも注文相次ぐ

第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）のバイク展示エリアには、世界各地から来た多くのバイヤーが集まった。その中には、半月ほど前に2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）で優勝して一躍有名になった中国のバイクメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」のバイクを一目見ようと、わざわざ足を運んだ人も大勢いた。張雪機車貿易部の黄秦（ホアン・チン）部長は、「この2日間、当社のブースは大盛況だった。5000人を超えるバイヤーが当社のブランドを目当てにやって来て、『地元の代理店になりたい』『製品を直接注文したい』と希望を伝えてきた。受注台数は1000台を超えた」と話した。

中国税関総署の発表したデータを見ると、2026年第1四半期（1-3月）には、中国の内燃機関付きオートバイクの輸出台数が前年同期比13．5％増の463万台、輸出額は同14．2％増の211億4000万元（約4862億2000万円）だった。また、同期の中国のバイク輸出台数は同18．8％増の1114万台、輸出額は同18．4％増の344億4500万元（約7922億3500万円）だった。



レースでの優勝から広州交易会への出展まで、張雪機車は確かな実力で世界のバイヤーの注目を集めただけでなく、その見事な活躍によって中国バイク産業全体への注目を高め、売上増加をもたらした。（提供/人民網日本語版・編集/KS）